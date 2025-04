Blockchain da Coinbase é criticado depois de divulgar criptomoeda que despencou 95%

A Base, blockchain da corretora Coinbase, é alvo de críticas nesta quinta-feira, 17, depois de divulgar uma criptomoeda meme que acabou despencando mais de 95% após uma alta rápida e intensa. Já a rede afirma que o token compartilhado era um "experimento" que com claros riscos de perda.

O caso começou nesta manhã, quando a Base publicou a frase "a Base é para todos" na rede social Zora. A Zora tem chamado a atenção no mercado cripto porque transforma todos os posts de seus usuários em tokens, facilitando a criação das chamadas criptomoedas meme.

Logo após a conversão da publicação em um ativo digital, a Base compartilhou a "foto" do ativo e indicou que o projeto já contava com um perfil próprio na rede social. A sequência foi vista por muitos investidores como uma espécie de endosso do ativo, resultando em uma forte valorização.

Em pouco tempo, a criptomoeda meme atingiu uma capitalização de mercado de US$ 17 milhões. Porém, na mesma velocidade, o ativo despencou mais de 95% e perdeu US$ 15 milhões em valor de mercado, potencialmente deixando investidores com prejuízos consideráveis.

A memecoin acabou se recuperando posteriormente, mas o caso rendeu fortes críticas à Base e à Coinbase pela promoção de um ativo que acabou se tornando mais um exemplo da prática de "pump and dump", em que um investidor compra grandes montantes do ativo, impulsiona o preço, atrai outros investidores e então vende tudo o que comprou.

Análises posteriores apontam que o momento de queda ocorreu quando três investidores que detinham 47% de todas as unidades da criptomoeda venderam os ativos. Além disso, esses investidores compraram as unidades antes da divulgação do token pela Base.

Críticas à Coinbase

Em resposta, a Base disse que "não lançou o token, que não é uma criptomoeda oficial da Base, e a Base não vendeu o token". Além disso, informou que havia um disclaimer com todas essas informações, junto com um destaque sobre os riscos desse tipo de ativo.

A descrição do perfil da memecoin na Zora informava que "existe um risco significativo de perder todos os fundos investidos neste ativo. Compre apenas com objetivos criativos ou para se entreter". Havia a informação, ainda, de que a Base recebeu 10 milhões do 1 bilhão de tokens gerados, mas que não venderia o ativo.

Já Abhishek Pawa, CEO da empresa AP Collective, disse que o caso "envolveu uma falta de comunicação inicial clara, deixou investidores confusos e criou expectativas desalinhadas". Ele disse ainda que a postura da Base após o colapso do ativo foi "desdenhosa, jogando a culpa das perdas em investidores que não teriam entendido errado ao projeto, e não nas falhas de comunicação severas da Base".

