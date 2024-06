Blockchain anuncia “surpresa” e criptomoeda dispara 16% em um dia

A criptomoeda UNI, da rede Uniswap, disparou nesta quarta-feira, 5. Uma das principais criptos de protocolo de finanças descentralizadas (DeFi), a UNI deve receber novidades e este anúncio foi o suficiente para fazer com que seu preço disparasse mais de 16% em um dia.

No momento, a UNI é cotada a US$ 11,15, com alta de 15,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Get ready for something Super 💫 pic.twitter.com/PWfsdDqGlJ — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) June 4, 2024

“Se prepare para algo super”, publicou a Uniswap Labs, organização por trás da Uniswap, uma das maiores corretoras descentralizadas (DEXs) do mercado, e da UNI, criptomoeda nativa deste protocolo.

A publicação não deu detalhes sobre a novidade e contava apenas com um vídeo de contagem regressiva. No entanto, foi o suficiente para animar os investidores da criptomoeda.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, a UNI é a criptomoeda que mais subiu nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

