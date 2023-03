Blockchain Algorand lança "kit de ferramentas" para facilitar a criação de projetos em Web3

O blockchain Algorand, focado no oferecimento de transações mais rápidas usando criptoativos, lançou um "kit de ferramentas" que busca simplificar a migração de desenvolvedores para o ambiente da Web3, facilitando com isso o desenvolvimento de novos projetos ligados à nova geração da internet. O recurso, batizado de "AlgoKit" já está disponível.

O projeto promete levar 10 minutos para "criar o seu ambiente de desenvolvimento" e permitir que os interessados comecem a programar na rede. O AlgoKit usa uma nova interface de comando que "remove os problemas ao entrar na Web3, ajudando a criar o ambiente, gerenciar o projeto e lançá-lo de forma segura".

"A Web3 promete transformar radicalmente a forma como as trocas de valor ocorrem, trazendo o poder de volta ao usuário e tornando as transações mais seguras, transparentes e acessíveis. E quando seus usuários têm algo de valor em jogo, seja fazendo uma compra, seja comprovando uma propriedade, a tecnologia que alimenta sua troca só precisa funcionar", comenta a empresa.

O blockhain da Algorand promete ainda trazer a segurança da Web2 junto com "velocidade, preço acessível e ampla acessibilidade da Web3". A página em que o AlgoKit foi disponibilizado traz alguns projetos que já usam a rede, incluindo o de emissão de garantias bancárias por parte do Banco da Itália, o BC do país.

A Algorand é um blockchain de primeira camada que foi lançada ao público em abril de 2019, trabalhando com um mecanismo de consenso de prova de participação (proof-of-stake, em inglês). O projeto possui uma criptomoeda própria, o Algo, que é usado para a governança da rede.

Programação no blockchain

Segundo o chefe de tecnologia da Algo Foundation, John Woods, o AlgoKit "traz alguns dos recursos de experiência de usuário na Web2 mais desejáveis ​​para o ecossistema da Algorand, tornando extremamente fácil integrar e começar a construir no blockchain rapidamente".

O AlgoKit conta com uma rede de testes, a LocalNet, que pode ser usada pelos programadores antes de lançarem seus projetos na rede principal do blockchain, oferecendo também alguns templates de contratos inteligentes que podem ser usados para agilizar o processo de criação.

Dados do DeFiLlama apontam que o blockchain possui hoje o 18º maior valor total depositado (TVL, na sigla em inglês) em sua rede. O AlgoKit pode ajudar a expandir esse número e sua presença no mercado, ao atrair mais projetos e, possivelmente, usuários, o que também ajudaria na valorização de sua criptomoeda própria.

