Bitcoin volta para US$46 mil, mas não supera performance de outras criptos

O bitcoin recuperou as perdas da última quinta-feira, 12, que fizeram com que a criptomoeda fosse negociada abaixo de 44 mil dólares depois de vários dias de alta - chegando à mínima do dia de 43.800 dólares.

A maior criptomoeda do mundo por valor de mercado subiu 1,5% nas últimas 24 horas e é negociada no momento da publicação por aproximadamente 46.538 dólares.

O bitcoin se aproxima da projeção de especialistas, que prevêem preços de 50 mil dólares para a criptomoeda no futuro próximo.

“Verificamos que muitos investidores estavam tirando vantagem das movimentações recentes do mercado ao lucrar com isso”, disse Asher Tan, CEO da corretora de criptomoedas CoinJar. “Existe uma tendência de conservadorismo entre os usuários que investiram no começo do ano à níveis de preço similares, que estão aparando levemente suas detenções (de bitcoin)”.

De fato, o volume total diário do bitcoin em diversas corretoras, incluindo a Bitstamp, continua horizontal quando comparado aos meses anteriores, principalmente o final do mês de maio.

“Enquanto os recentes movimentos de preço sofreram alta de atividade nos mercados, os volumes globais de negociação não estão nem perto de onde estavam na última vez que o preço chegou em 45 mil dólares – eles estão muito menores”, disse Janine Grainger, cofundadora da corretora australiana Easy Crypto.

A cofundadora pontua que novos investidores estão cautelosos desde que experienciaram a volatilidade do mercado quando a liquidação de maio fez com que os preços caíssem 50%, de 56.700 dólares para a faixa dos 30 mil em pouco mais de uma semana.

Mesmo “investidores de estação”, argumenta Grainger, estão cada vez mais ativos, com dados sugerindo uma forte aceitação das altcoins, começando em 9 de agosto. “Particularmente, o ether cresceu significativamente contra o bitcoin e isso está virando uma tendência novamente a partir de hoje”, disse ela.

“Algumas pessoas estão preocupadas que estamos perto de repetir o passado com o intervalo 60.000-30.000-45.000 dólares desse ano, mas dessa vez é realmente diferente”, contou o CEO da BCB Group, Oliver von Landsberg-Sadie. “Existe uma tonelada de dinheiro institucional no sistema, que se comporta de forma bem diferente do dinheiro de varejo; o ecossistema evoluiu significativamente com centenas de milhares de horas de trabalho em inovação; e a regulação ganhou uma definição muito melhor”.

O ether não é a única criptomoeda com tendências de alta no momento. Cardano, stellar e solana obtiveram os ganhos mais altos das últimas 24 horas - a primeira, devido à proximidade do anúncio de uma importante atualização.

Em um período de sete dias, a maior parte das altcoins que aparecem no top 20 do mercado obteve performance melhor que a do bitcoin, enquanto a maioria das criptomoedas de finanças descentralizadas (DeFi) estão no verde, com altas entre 6 e 90% no mesmo período.

“Em termos de altcoins, muitas criptomoedas, especialmente as DeFi, estiveram atrasadas em comparação ao bitcoin e ether”, disse Tan. Entretanto, começamos a verificar uma tendência entre os usuários para trocar bitcoin por moedas DeFi, o que foi um catalisador para a valorização recente dos preços”.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk