Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin vai terminar 2025 valendo US$ 150 mil, afirma Michael Saylor

Conhecido por defender a criptomoeda, presidente do conselho da Strategy espera novo recorde da criptomoeda neste ano

Bitcoin: Michael Saylor vê potencial de novo recorde de bitcoin (Joe Raedle/Getty Images)

Bitcoin: Michael Saylor vê potencial de novo recorde de bitcoin (Joe Raedle/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18h07.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Michael Saylor, presidente do conselho da Strategy, afirmou na última quarta-feira, 29, que o bitcoin deve bater um novo recorde de preço até o final do ano. O executivo, que é um dos mais famosos defensores do ativo, acredita que a criptomoeda deve chegar à casa dos US$ 150 mil até o final de dezembro de 2025.

O último recorde da criptomoeda foi registrado no início de outubro, quando o ativo atingiu os US$ 125 mil pela primeira vez na história. Porém, desde então, a moeda digital tem encontrado dificuldades para atingir um preço acima dos US$ 120 mil, alternando entre perdas e leves ganhos. Atualmente, ela é cotada na casa dos US$ 107 mil.

Mas o desempenho momentâneo do bitcoin não eliminou o otimismo de Saylor. Em entrevista ao canal CNBC, ele afirmou que "nossa expectativa agora é que, até o final do ano, o bitcoin esteja em torno de US$ 150 mil. E esse é o consenso dos analistas de ações que cobrem nossa empresa e o setor de bitcoin atualmente".

Além disso, o executivo manteve algumas das suas projeções mais ousadas para o preço da criptomoeda. Entre elas, está a perspectiva de que o preço do bitcoin vai chegar à casa dos US$ 1 milhão em oito anos e a um patamar de US$ 20 milhões ao longo das próximas duas décadas.

"Eu não sei por que ele não chegaria a valer US$ 1 milhão por unidade nos próximos quatro a oito anos. Eu diria que [ele atingirá esse preço em] não menos que quatro anos, nem mais que oito. E, claro, minha previsão de longo prazo é que ele suba cerca de 30% ao ano pelos próximos 20 anos, e que caminhemos para um preço de US$ 20 milhões", disse.

Stablecoins e economia digital

Saylor também compartilhou uma previsão otimista sobre o futuro das stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. Na visão do executivo, "é inevitável que veremos as stablecoins, especialmente as lastreadas em dólar americano, explodir de um negócio de US$ 100 bilhões há um ano para US$ 250 bilhões, depois para US$ 500 bilhões, depois para US$ 1 trilhão, e depois para US$ 2 trilhões".

"Eventualmente, acho que haverá US$ 10 trilhões em stablecoins circulando na velocidade da luz, em milhões de vezes por segundo. E acho que elas vão ser o meio de troca principal na economia digital", disse. Já em relação ao futuro da economia global, Saylor destacou um papel crescente da inteligência artificial.

"Uma coisa da qual tenho certeza é que as pessoas não vão pensar tão rápido, não serão tão inteligentes e não vão trabalhar tanto quanto os robôs e as IAs. Portanto, será uma economia digital sobre trilhos digitais, com moeda digital e capital digital. E isso, novamente, é auspicioso para o setor [de criptomoedas]", comentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

JPMorgan lança ferramenta para gestão de fundos com tecnologia blockchain

Gigante do mercado cripto Consensys planeja IPO nos Estados Unidos

Qual será o futuro das stablecoins? Líderes do mercado cripto dizem o que esperar

Banco Central abre consulta pública sobre exposição a criptomoedas por instituições financeiras

Mais na Exame

Mercados

Lucro líquido da Amazon cresce 38%; receita com nuvem sobe 20% no trimestre

Pop

10 frases icônicas de Halloween para usar nas legendas no Instagram

Brasil

PEC da Segurança deve ser votada em dezembro por comissão, diz Motta

Carreira

Cinco atitudes essenciais para aumentar sua resiliência emocional e vencer a incerteza