Bitcoin ultrapassa US$ 43 mil, mas outra criptomoeda se destaca com alta de 44%

Nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, o mercado de criptomoedas inicia a semana com a maior parte das principais criptomoedas em valor de mercado negociadas “de lado”. Sem muitas variações significativas de preço e movimentando US$ 48,7 bilhões nas últimas 24 horas, o setor se destaca com o bitcoin acima de US$ 43 mil e a criptomoeda Chainlink (LINK), que continua disparando.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 43.372, com alta de 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Chainlink e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

"Conforme mencionado no Market Overview de quinta-feira, 1 de fevereiro, o bitcoin se encontra na extremidade superior de um range que persistiu ao longo da semana. Um avanço dos preços acima da marca de US$ 43.230 poderia indicar a retomada de uma trajetória ascendente”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

No relatório de Market Overview, os analistas de research da Mynt apontaram uma lateralização gráfica do bitcoin com extremos em US$ 43.230 e US$ 41.730

“Com o bitcoin em estado de lateralização e considerando a aproximação do fim de semana, um período de menor liquidez, o bitcoin provavelmente continuará negociando dentro do mesmo intervalo até o início da próxima semana”

Já em relação ao preço do bitcoin nesta segunda-feira, 5, Galhardo apontou que “uma demonstração de fraqueza da pressão compradora nesta faixa de preço aumenta significativamente a probabilidade de um recuo para a média do intervalo de lateralização traçado no relatório".

Chainlink dispara 44%

No mesmo período, as principais criptomoedas são negociadas “de lado”. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.327, com alta de apenas 1% nas últimas 24 horas.

De acordo com dados do CoinMarketCap, todas as vinte maiores criptos em valor de mercado apresentam variação de preço inferior a 1,5% no período, com exceção da Chainlink.

A LINK vem se destacando no setor de tokenização nos últimos meses, apontado como uma das principais tendências para os próximos anos. Desde a semana passada, a criptomoeda apresenta altas surpreendentes que já acumulam 43,77% nos últimos 30 dias.

Nas últimas 24 horas, a LINK subiu 7,5%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Chainlink e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok