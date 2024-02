Brasil está em momento-chave para se tornar um centro de mineração de bitcoin, afirma especialista

Nesta semana, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) enviou uma correspondência aos mineradores de bitcoin exigindo que eles relatem seu consumo de energia nos próximos seis meses, após preocupações sobre um recente aumento no preço do bitcoin, que está levando a uma corrida à mineração de criptomoedas.

O administrador da EIA, Joe DeCarolis, disse que “se concentraria especificamente em como a demanda de energia para a mineração de criptomoedas está evoluindo, identificaria áreas geográficas de alto crescimento e quantificaria as fontes de eletricidade usadas para atender à demanda de mineração de criptomoedas”.

O recente anúncio do governo dos EUA colocou os mineradores de bitcoin em estado de alerta no país, já que este é mais um sinal de que os reguladores americanos pretendem intensificar ou até mesmo restringir a mineração cripto no país, mesmo caminho da União Europeia que busca publicar regras mais rígidas para o consumo de energia por parte de mineradores de bitcoin.

Diante disso, segundo o especialista Allex Ferreira, o Brasil pode se tornar uma potência na mineração de bitcoin na América Latina. Segundo ele, nos últimos anos, a abertura do mercado de energia no Brasil tem proporcionado um ambiente propício para o crescimento de diversos setores econômicos, em especial, para a indústria de mineração.

"Com a possibilidade de escolha de fornecedores de energia e a negociação de preços, a atividade tornou-se mais lucrativa e atraente para investidores em busca de novas oportunidades de negócio. Além disso, a abundância de recursos naturais, as condições climáticas favoráveis e os baixos custos de eletricidade colocam o Brasil em uma posição de destaque como um possível centro de mineração de bitcoin", destacou.

"A energia sustentável está se tornando cada vez mais importante para a mineração, e a riqueza de recursos naturais do Brasil pode fornecer aos mineradores acesso a fontes de energia limpas e renováveis. As condições climáticas do Brasil também são favoráveis para a mineração. A temperatura média não é muito superior aos 20 graus, o que evita o superaquecimento" afirma.

O especialista também aponta que a possível 'crise' dos mineradores de bitcoin nos EUA, torna o Brasil ainda mais atraente já que muitos mineradores de bitcoin estão repensando suas operações no país e buscando outros locais na América para implementar suas atividades.

"Devido a essas adversidades, muitos mineradores de criptomoedas estão buscando alternativas mais favoráveis. Por exemplo, alguns estão atuando no mercado de energia, comprando e vendendo eletricidade como corretores. Essa estratégia permite que eles aproveitem as flutuações nos preços da eletricidade e reduzam seus custos operacionais. No entanto, essa opção pode não ser viável para a maioria dos mineradores", destacou.

Na América Latina, o Paraguai tem atraído muitos mineradores de bitcoin devido aos seus custos de energia favoráveis, mas o mercado de mineração no país enfrenta problemas significativos, como a possível revisão do acordo de Itaipu, no qual o Brasil já sinalizou que pretende obter mais energia da usina.

Alex também destaca que, no Paraguai, novas regulamentações e questões de corrupção têm deixado os investidores cautelosos. Em julho de 2022, o Senado paraguaio aprovou um projeto de lei para regular a indústria, mas ele foi posteriormente vetado pelo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, devido ao alto consumo de energia da mineração e sua influência negativa no desenvolvimento sustentável do país.

"Além disso, a infraestrutura limitada e a economia relativamente pequena do Paraguai em comparação com outros países da região têm dificultado a obtenção de equipamentos e serviços necessários para a mineração de criptomoedas. Esses fatores tornaram difícil para a mineração no Paraguai prosperar e competir com outros países da região". disse.

Ao contrário do Paraguai, no Brasil, os benefícios fiscais de importação também são uma vantagem para a mineração de bitcoin, já que o governo implementou medidas para reduzir impostos de importação de equipamentos de mineração, tornando mais acessível para investidores estabelecerem operações de mineração no país.

"Grandes empresas já estão instalando suas operações no Brasil e a tendência é este movimento continuar, ainda mais agora com estas incertezas nos EUA que não deve seguir o exemplo da China em 2017-2018, mas, certamente não será mais um país amigável para os mineradores de bitcoin", finalizou.

