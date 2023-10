Chainlink: tudo sobre o blockchain que conecta contratos inteligentes com o mundo real

A Chainlink tem promovido uma verdadeira revolução nos contratos inteligentes, conectando o mundo digital ao mundo real. Esta solução oferece diversos benefícios no dia a dia, tornando a vida dos usuários da Web3 mais fácil.

Neste episódio do Cripto Drops, exploramos o papel fundamental da Chainlink na Web3 e seu impacto na forma como os negócios são conduzidos. Como funciona a rede de oráculos descentralizados e por que isso é essencial para tornar os contratos inteligentes verdadeiramente "inteligentes"?

Conheça os desafios e riscos que a Chainlink enfrenta e como sua equipe dedicada está moldando o ecossistema blockchain. Saiba por que a Chainlink é um nome que vale a pena explorar e como ela está na vanguarda da interconectividade entre o mundo digital e o mundo real.

