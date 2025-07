Snoop Dogg contraria baixa dos NFTs e ganha R$ 66 milhões após coleção esgotar

O rapper Snoop Dogg conseguiu contrariar o momento ruim do mercado de NFTs (tokens não fungíveis, na tradução) e viu toda a sua coleção de itens digitais esgotar em poucos minutos. Lançados no Telegram, os colecionáveis não são a primeira iniciativa do artista no mundo cripto e conseguiram atrair milhões em investimentos rapidamente.

O sucesso do lançamento da coleção de Snoop Dogg foi informado pelo próprio CEO do Telegram, Pavel Durov. O executivo afirmou que as vendas geraram US$ 12 milhões (R$ 66 milhões, na cotação atual) e todos os ativos digitais esgotaram em apenas 30 minutos.

"Quase 1 milhão de NFTs, inspirados no estilo único do Snoop, esgotaram em um tempo recorde", destacou. A emissão e venda dos criptoativos ocorreram diretamente no Telegram por meio do TON, a rede blockchain que foi escolhida pela plataforma para hospedar seus projetos na área.

Durov informou ainda que haverá a criação até o final de julho de um mercado secundário para a negociação dos colecionáveis do rapper. Os compradores também só poderão emitir os NFTs adquiridos no final do mês, por meio do blockchain.

Já Snoop Dogg chegou a lançar um vídeo curto no seu canal do YouTube para comemorar o lançamento dos colecionáveis. As artes digitais fazem referência a diversos itens e elementos ligados à vida do artista, incluindo carros, acessórios e o seu cachorro.

A história do cantor com o mercado de criptomoedas também é antiga. Em 2013, Snoop Dogg já aceitava o bitcoin como pagamento pelo seu álbum. Ele também chegou a reunir US$ 17 milhões com uma coleção de NFTs adquiridos ao longo dos anos, se estabelecendo como um dos grandes colecionadores da área.

O artista lançou projetos no metaverso e coleções próprias de NFTs. Ao mesmo tempo, a venda desta semana deve se tornar um dos poucos destaques positivos do segmento nos últimos anos em meio a uma onda de desinteresse entre investidores e forte queda nos preços.

Após um auge em 2021, o mercado de tokens não fungíveis entrou em rápida decadência. Mesmo com a recuperação das criptomoedas e um novo ciclo de alta no mercado, os ativos não têm conseguido movimentar os volumes expressivos de anos atrás, movimentando menos de US$ 100 milhões por semana.

