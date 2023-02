Bitcoin salta para maior preço em seis meses: é hora de comprar?

O bitcoin e as principais criptomoedas, que já vinham subindo desde janeiro, engataram na noite da última quarta-feira, 15, um movimento de alta acelerado. Com capitalização de US$ 1,1 trilhão, o setor movimenta cerca de US$ 97 bilhões nas últimas 24 horas, alimentado pelo otimismo de que o pior já passou depois das falências de 2022.

Cotado em US$ 24.593 no momento, o bitcoin sobe 8,1% nas últimas 24 horas. Apesar de ainda estar 64% abaixo de sua máxima histórica em US$ 69 mil, a principal criptomoeda atingiu o seu maior preço em cerca de seis meses, animando investidores otimistas e frustrando aqueles que apostam na queda do bitcoin.

Muitos dos chamados short sellers foram obrigados a recomprar bitcoin por um preço mais alto para fechar suas posições, gerando um efeito cascata que pode inclusive ter feito com que o movimento de alta do bitcoin fosse mais acentuado nesta quinta-feira, 16.

Além disso, ainda que a situação macroeconômica e regulatória nos EUA desperte preocupação entre investidores e especialistas, o otimismo retorna para o mercado de criptomoedas. Com 62 pontos, o Índice de Medo e Ganância volta a sinalizar “ganância” entre investidores, o que pode ser interpretado como um otimismo de que a cotação ainda pode continuar subindo.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Na última quarta-feira, 15, o The Wall Street Journal revelou que a Binance estaria se preparando para pagar uma multa nos Estados Unidos. A corretora teve a emissão de sua criptomoeda pareada ao dólar, a BUSD, interrompida por questões regulatórias no país.

A investigação que envolve a Paxos, emissora da BUSD por contrato de white label, ainda está longe de acabar.

Segundo André Portilho, head de ativos digitais no BTG Pactual, casos como este serão muito importantes para o mercado cripto nos próximos meses, já que os Estados Unidos é a maior economia do mundo.

“Está acontecendo um cabo de guerra entre a indústria e a SEC e isso vai ser muito importante pro mercado nos próximos meses”, disse ele na última edição do novo Morning Call focado em cripto do banco de investimentos.

Apesar do movimento de alta se demonstrar animador, o momento não é de comprar bitcoin, segundo Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet. “Se eu pudesse dar um conselho para quem ainda não comprou bitcoin esse ano seria: Não compre agora. A pressão vendedora tende a ser maior que a compradora nos próximos dias”

Além da maior criptomoeda do mundo, outras também apresentaram alta significativa nesta quinta-feira, 16. O ether, nativo da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.686 e sobe 6,5% nas últimas 24 horas.

Optmism (OP), também ligado à rede Ethereum, é uma das criptos que mais subiu no mesmo período, com ganhos de 14,8%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Tokens do metaverso, staking e jogos em blockchain também se destacam:

• The Sandbox (SAND): + 9,14%

• Rocket Pool (RPL): + 8,58%

• Flow (FLOW): + 8,47%

• Axie Infinity (AXS): + 8,19%

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok