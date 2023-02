BTG cria live focada em cripto: 'Tese melhora a cada dia e preço segue atrativo'

O BTG Pactual inaugurou recentemente uma Morning Call focada em debater o mercado de criptomoedas. Em sua segunda edição, a live relembrou os eventos mais importantes do setor nos últimos meses e fez previsões sobre o que pode acontecer daqui para frente com bitcoin, ether, solana, entre outros.

As instituições do governo norte-americano podem continuar protagonizando os eventos mais importantes da economia mundial e movimentando a cotação das principais criptomoedas, apontaram André Portilho, head de ativos digitais e Lucas Josa, analista.

Após um discurso do presidente do Federal Reserve, banco central dos EUA, sinalizar a manutenção da política monetária contracionista no país, “não devemos ver uma mudança substancial na postura do Fed na próxima reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC)”, disse Lucas Josa. A reunião é conhecida popularmente como “super quarta” e define a taxa de juros do país.

Além do Fed, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) precisa estar no radar de investidores de criptomoedas nos próximos meses. Isso porque a instituição tem liderado uma série de ações contra empresas do setor, como a Paxos, emissora da criptomoeda estável da Binance. “O âmbito regulatório tem pesado um pouco mais para o mercado nos últimos meses”, disse Josa.

André Portilho, head de ativos digitais e da Mynt, plataforma cripto do BTG, pontuou que a SEC não está fazendo nada além de sua alçada, mas a abordagem é “muito ao pé da letra”, já que as criptomoedas representam uma nova tecnologia que não se adequa completamente às leis pré-existentes para valores mobiliários, criadas entre as décadas de 30 e 40.

“Embora essa regulação tenha evoluído alguma coisa ao longo dos anos, ela ainda é uma regulação feita para o mundo análogico. Para uma tecnologia digital, global e distribuída como cripto é necessário que você tenha uma flexibilidade do regulador, para criar uma regulação nova que permita que as tecnologias se desenvolvam de forma segura”, disse Portilho durante a live.

Segundo o especialista, casos como este serão muito importantes para o mercado cripto nos próximos meses, já que os Estados Unidos é a maior economia do mundo.

“Está acontecendo um cabo de guerra entre a indústria e a SEC e isso vai ser muito importante pro mercado nos próximos meses”, disse.

Além disso, Portilho e Josa acrescentaram que investidores podem esperar uma evolução da tecnologia e novas narrativas, o aumento do escrutínio regulatório e desafios macroeconômicos de inflação, política monetária e uma possível recessão pela frente. No entanto, os fundamentos das criptomoedas “melhoram a cada dia” e os “preços ainda estão descontados”, apontaram.

As principais criptomoedas, como bitcoin e ether, operam em queda de 67% desde suas máximas históricas em 2021, apesar de já terem subido mais de 30% no início de 2023.

