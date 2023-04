Bitcoin responde por 98% dos aportes em produtos de investimento em cripto

A empresa europeia de investimentos em criptomoedas CoinShares revelou na última terça-feira, 11, que os produtos de investimento em ativos digitais tiveram uma semana positiva no início de abril. E boa parte desse bom desempenho está ligada ao bitcoin, que, segundo a companhia, concentrou os aportes nos últimos dias por parte de investidores no mercado cripto.

As entradas totalizaram US$ 57 milhões, trazendo o saldo de volta a uma posição positiva no ano. No entanto, “os volumes foram baixos, ficando em US$ 970 milhões na semana", avalia a empresa. O mercado de exchanges globais de bitcoin também registrou baixos volumes, "de US$ 18 bilhões na semana, apenas 25% da média acumulada neste ano até agora".

De acordo com o relatório, as entradas foram impulsionadas principalmente por investidores dos Estados Unidos, que responderam por US$ 27 milhões em entradas. Alemanha, Suíça e Canadá também registraram um saldo positivo, com entradas totalizando US$ 17 milhões, US$ 13 milhões e US$ 2,2 milhões, respectivamente, indicando um aumento na confiança das entidades do mercado em relação aos ativos digitais.

Os investidores se concentraram principalmente no bitcoin, que recebeu aportes de US$ 56 milhões e respondeu por 98% de todas as entradas. Enquanto isso, o produto de short do bitcoin, que aposta na queda do ativo, registrou um pequeno saldo negativo, totalizando US$ 0,6 milhão em saques.

Em contraste, as altcoins – incluindo Uniswap, Polkadot e Polygon – registraram influxos menores de menos de US$ 1 milhão cada. O relatório também observa que, apesar da atualização Shanghai da Ethereum, agendada para 12 de abril, as entradas em produtos de investimento de ether foram relativamente pequenas e somaram US$ 600.000.

O número sugere que os investidores seguem cautelosos até que haja mais confiança sobre o impacto da atualização. Além disso, as ações de empresas de blockchain registraram aportes menores que totalizaram US$ 2,1 milhões, indicando uma semana relativamente tranquila para este segmento de mercado.

Mercado otimista com o bitcoin

No geral, o sentimento positivo no mercado de ativos digitais na semana passada – apesar dos baixos volumes negociados – indica que os investidores permanecem otimistas com as perspectivas do mercado de criptomoedas. O bitcoin recuperou na terça-feira os US$ 30 mil, seu preço mais alto desde junho de 2022. Nos últimos 30 dias, ele registrou ganhos de quase 46%, e em 11 de abril atingiu seu melhor nível em 10 meses.

Já em 5 de abril, a empresa norte-americana de inteligência de negócios MicroStrategy adicionou mais 1.045 unidades da criptomoeda ao seu crescente tesouro cripto, pagando aproximadamente US$ 29,3 milhões a um preço médio de US$ 28.016 por bitcoin.

O ex-CEO da empresa, Michael Saylor, tem sido um defensor proeminente da criptomoeda, instando as empresas a incorporar o ativo como o principal em sua alocação estratégica. Ele sempre enfatizou sua crença de que o nitcoin é a reserva de valor mais confiável e segura disponível no mercado atualmente e oferece uma opção diferenciada para as empresas protegerem seus ativos contra a inflação.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok