Bitcoin representa 46% do valor total do mercado cripto após nova alta

O bitcoin passa por um forte movimento de alta nos últimos dias, superando o patamar de US$ 26 mil e atingindo o maior valor em nove meses, o que também resultou no crescimento da fatia do mercado de criptomoedas dominada pelo ativo. Dados da plataforma TradingView mostram que o valor de mercado do bitcoin equivale a 46% do total do segmento, o maior número desde junho de 2022.

Considerando o acumulado dos últimos sete dias, a criptomoeda acumula uma valorização de mais de 30%. O domínio do mercado por parte do ativo mostra também um movimento de definição de tendências que lembra os ciclos clássicos de alta nos últimos anos, como destacou o comentarista de mercados Tedtalksmacro em um post no dia 15 de março.

Um gráfico anexado pelo analista mostra que os“picos” de dominância do bitcoin no mercado de criptomoedas tendem a preceder mudanças de tendência significativas na trajetória de preço do ativo. "Mercado de alta ou bolha de eco?", questionou o analista, mostrando uma preocupação de que o novo movimento de valorização pode ser mais especulativo que baseado em fundamentos.

Ao mesmo tempo, o analista Hamza também destacou um “aumento” igualmente amplo no domínio da criptomoeda após meses de uma fase de “acumulação”. “Espere que o domínio do bitcoin volte em breve”, acrescentou o otimista investidor e analista de pesquisa Tuur Demeester no início da semana.

“Contratos inteligentes, privacidade, transações de alta velocidade, ativos emitidos: após 14 anos de maturação, tudo está sendo construído sobre a fundação de granito de Satoshi. O bitcoin é um padrão aberto para todos – a internet do dinheiro", destacou o entusiasta.

Narrativa do bitcoin vai “de baixa para alta”

Com os eventos recentes impulsionando ainda mais os investidores que apostam na criptomoeda após um início de ano já impressionante, as opiniões gerais sobre o desempenho futuro do ativo estão gradualmente se tornando positivas após um mercado de baixa sombrio ao longo de todo 2022.

Entre os analistas que mudaram de perspectiva está a DecenTrader, que descreveu a “narrativa” em torno do bitcoin como “tornando-se otimista” em uma nova atualização do mercado em 16 de março. “Tem sido um inverno longo e frio para o bitcoin e as criptomoedas. No entanto, eventos recentes ajudaram a catapultar o preço de curto prazo e, de maneira importante, mudaram a narrativa de baixa para alta”.

“No curto prazo, os shorts foram espremidos, os longs tardios punidos. Se o preço precisar cair para gerar impulso suficiente para levar à próxima etapa de alta até US$ 30 mil, o suporte em US$ 21.800 é um alvo claro. Mas, por enquanto, o suporte está bem em US$ 23.900”, concluiu a casa de análise.

Ela observou ainda que “é importante ressaltar que vimos uma grande mudança narrativa para o bitcoin, com uma clara separação dos mercados tradicionais, que continuam lutando devido a seus problemas econômicos e explosões bancárias. Podemos muito bem ver o interesse externo retornar ao bitcoin se seu preço aumentar ainda mais e seu caso de uso se tornar mais claro à medida que o sistema bancário tradicional continuar a implodir".

