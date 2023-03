Bitcoin opera acima de US$ 28 mil enquanto mercado aguarda decisão do Fed

O bitcoin opera nesta terça-feira, 21, com leve alta e acima do patamar de US$ 28 mil, em seu maior valor em nove meses. O seu atual movimento de valorização perdeu força temporariamente, enquanto o mercado aguarda agora a decisão de juros do Federal Reserve, que será anunciada na quarta-feira, 22, e vai determinar o comportamento futuro do ativo.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, a maior criptomoeda do mercado sobe 0,7% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 28.189. Já o mercado cripto como um todo acumula perdas de 0,2% em seu valor total. Dentre os maiores projetos do setor, o destaque é da XRP, que valoriza 11,4%, a US$ 0,426. O ether, cripto nativa da Ethereum, avança 2,3%, a US$ 1.810,64.

Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, observa que "o preço do bitcoin deu uma pausa no ralli de alta que levou o ativo para os US$ 28.000, mas no mês, continua como o ativo de maior destaque, com alta de 21,50%". O desempenho recente da criptomoeda superou diversas opções de investimento, incluindo o ouro, índices de ações e a renda fixa brasileira.

"É muito animador ver o bitcoin subindo dessa forma, mas é necessário lembrar que o mercado cripto ainda está em meio a um processo de ajuste ao redor do mundo no que se refere à estrutura regulatória. A SEC e demais órgãos continuarão buscando fazer a sua parte, de entender como regular o mercado o que deve continuar influenciando na movimentação de preços para os criptoativos", pontua o analista.

Para Ferreira, "não tem como não destacar as características que fazem do bitcoin um ativo de destaque perante os ativos do mercado tradicional. Enquanto bancos e moedas fiduciárias sofrem intervenções constantes, a rede do bitcoin permanece íntegra e incensurável e sua política monetária intacta, características que devem ser cada vez mais reconhecidas, conforme o sistema tradicional dá sinais de mal funcionamento".

O analista destaca que o foco no mercado atualmente é a decisão de juros nos Estados Unidos, o que trará "bastante volatilidade" para o mercado até que ela seja anunciada. Ferreira diz que o Federal Reserve "terá que encontrar um equilíbrio" entre uma postura mais rígida e mais amena no combate à inflação, ao mesmo tempo mantendo o combate a ela e evitando contribuir com uma possível crise bancária em maior escala.

Dados do CME Group indicam que o mercado espera, atualmente, uma elevação de 0,25 ponto percentual, com possibilidade de cortes de juros já em setembro. Caso o Fed confirme essas expectativas, a tendência é que ativos considerados de risco, caso do bitcoin e outras criptomoedas, tenham espaço para subir ainda mais. Se as previsões forem frustradas, a tendência é de desvalorização.

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

