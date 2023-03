Bitcoin supera ouro, renda fixa e Ibovespa com alta de mais de 50% em 2023

O bitcoin tem tido um começo de 2023 bem diferente do ano anterior, acumulando uma forte valorização em meio a uma tendência de alta que ganhou um novo fôlego nos últimos dias. Em seu maior patamar desde junho de 2022, a criptomoeda superou com tranquilidade outras opções de investimento mais tradicionais, caso do ouro, CDI e dos índices de bolsas Ibovespa e S&P 500.

De acordo com um levantamento produzido por Einar Rivero, head comercial do hub de investimentos TradeMap, a pedido da EXAME, a maior criptomoeda do mercado acumula alta de 51,97% até a última quinta-feira, 16. Com isso, ela lidera o ranking elaborado, que inclui 15 opções diferentes de investimento.

Em segundo lugar, está o Nasdaq, índice que reúne as principais ações da bolsa de mesmo nome, concentrada no setor de tecnologia. Ele acumula uma valorização de 11,95%, menor que a do bitcoin mas reforçando as correlações de comportamento entre essa classe de ativos e as criptomoedas.

O terceiro lugar ficou com o BDRX, um índice que reúne os recibos de ações estrangeiras negociadas na bolsa brasileira (BDRs, na sigla em inglês), com alta de 7,48%. O ouro ficou no quarto lugar, com 5,23%. O mineral costuma valorizar quando investidores possuem aversão a risco e querem proteger seu patrimônio. Outras commodities, como petróleo, também acumulam queda no ano.

Já o S&P 500, que reúne as principais ações das bolsas dos Estados Unidos, acumula crescimento de 3,15%. Considerando as opções de renda fixa, o CDI subiu 2,68% no período analisado, e a poupança deve encerrar 31 de março com rendimento de 2,08%. Entre as moedas fiduciárias, o dólar e o euro acumulam valorização de 1,37% e 0,89%, respectivamente, em relação ao real.

E, diferentemente do bitcoin, algumas modalidades importantes de investimento no Brasil acumulam prejuízo até 16 de março. É o caso do Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, com perda de 5,74%, e do IFIX, índice de fundos imobiliários, com queda de 3,14%.

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

Cuidados ao investir no bitcoin

Por mais que as criptomoedas estejam acumulando uma forte valorização em 2023, o que torna essa modalidade de investimento mais atraente, é preciso tomar alguns cuidados. O principal apontado por especialistas é ter uma alocação correta no portfólio, com aplicações menores para garantir, ao mesmo tempo, diversificação, participação nos ganhos do segmento e redução de perdas em caso de volatilidade.

Outro cuidado importante que deve ser tomado envolve os golpes financeiros. Já conhecidos no mercado, eles também existem envolvendo o bitcoin e outras criptomoedas. Nesse caso, o mais recomendado é pesquisar antes de decidir realizar um investimento com uma empresa ou pessoa, e não acreditar em promessas de ganhos fixos mensais significativos, como os de 5% ao mês.

Além disso, é válido ter uma visão de longo prazo ao aportar nos criptoativos. Por mais que no curto prazo o setor registre uma alta volatilidade, com fortes ganhos e perdas, especialistas acreditam em uma tendência de valorização intensa nos próximos anos, conforme sua adoção aumenta. Por isso, um bom conselho é deixar os aportes no setor "descansando", e esperar um período de tempo maior antes de encerrá-los para obter lucros.

