83% das instituições planejam aumentar as alocações em criptomoedas em 2025, diz estudo da Coinbase

Investidores institucionais estão cada vez mais otimistas com as criptomoedas, com 83% dizendo que planejam aumentar as alocações em cripto em 2025, segundo um relatório de 18 de março da Coinbase e da EY-Parthenon.

Já quase três quartos das empresas pesquisadas afirmaram que possuem criptomoedas além do bitcoin e do ether, e uma "maioria significativa" disse que planeja aumentar as alocações em cripto para 5% ou mais de seus portfólios, segundo o relatório.

Eles são motivados pela visão de que "as criptomoedas representam a melhor oportunidade para gerar retornos ajustados ao risco atraentes nos próximos três anos", de acordo com o relatório.

A Coinbase, a maior exchange de cripto dos EUA, e a EY-Parthenon, uma consultoria, basearam as descobertas em entrevistas com mais de 350 investidores institucionais em janeiro.

Entre os ativos alternativos institucionais, XRP e Solana são os mais populares, segundo a pesquisa.

ETFs de altcoins a caminho

As posses de altcoins podem aumentar ainda mais se os reguladores dos EUA aprovarem as listagens planejadas de fundos negociados em bolsa (ETFs) este ano.

Gestores de ativos estão aguardando um sinal verde da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para listar mais de uma dúzia de ETFs de altcoins propostos.

Litecoin, SOL e XRP são vistos como os mais prováveis de receber aprovação em curto prazo, segundo a Bloomberg Intelligence.

Em 17 de março, o Grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), a maior bolsa de derivativos dos EUA por volume, lançou contratos futuros atrelados ao SOL, marcando um passo significativo para a adoção institucional da altcoin.

Stablecoins e DeFi decolam

Enquanto isso, as stablecoins continuam a ver a adoção institucional, com 84% dos entrevistados segurando stablecoins ou explorando fazê-lo, segundo a pesquisa.

De acordo com o relatório, as instituições estão usando “stablecoins para uma variedade de casos de uso além de apenas facilitar transações cripto, incluindo geração de rendimento (73%), câmbio (69%), gestão de caixa interna (68%) e pagamentos externos (63%).”

Em dezembro, o banco de investimento Citi disse que a adoção de stablecoins acelerará a atividade on-chain, incluindo em finanças descentralizadas (DeFi).

A pesquisa encontrou que apenas 24% dos investidores institucionais atualmente usam plataformas DeFi, mas espera-se que esse número cresça para quase 75% nos próximos dois anos.

“As instituições são atraídas pelo DeFi por inúmeras razões, citando derivativos, staking e empréstimos como os casos de uso de maior interesse, seguidos de perto pelo acesso a altcoins, liquidações transfronteiriças e agricultura de rendimento”, disse o relatório.

