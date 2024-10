Bitcoin poderá valer US$ 3 milhões até 2050, projeta gestora de R$ 500 bilhões

Matthew Sigel, líder de pesquisas sobre ativos digitais da VanEck, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o bitcoin tem potencial para chegar em um valor de US$ 3 milhões por unidade até 2050. A gestora com mais de US$ 89 bilhões (R$ 507 bilhões, na cotação atual) em ativos sob gestão reforçou seu otimismo com a criptomoeda.

Sigel falou sobre o tema durante uma entrevista no canal CNBC. Nela, o executivo foi questionado sobre as projeções da VanEck para a criptomoeda. Atualmente, o ativo está na faixa de preço dos US$ 68 mil, mas o maior valor que ele atingiu em sua história foi de US$ 73,9 mil, ainda em 2024.

Na prática, a projeção da VanEck representaria uma intensa valorização do bitcoin ao longo das próximas décadas. Sigel destacou que o preço milionário é apenas um dos cenários traçados pela gestora e que seria uma previsão de "extremo longo prazo", dependendo de alguns fatores para se concretizar.

O principal, explica, seria que a criptomoeda "se tornasse um ativo de reserva que fosse usado no comércio global e passasse a ser adquirido por bancos centrais ao redor do mundo, representando algo em torno de 2% dos portfólios deles, uma fatia bastante modesta".

Sigel pontuou que a projeção da VanEck não seria irrealista, já que o valor de US$ 3 milhões seria atingido caso o bitcoin mantivesse uma média de 16% de valorização por ano até 2050. "Isso parece extremo, mas na verdade não é. No médio prazo, é uma projeção de alta convicção", disse.

O executivo afirmou ainda que a criptomoeda faz parte de uma série de mudanças que têm atingido o sistema financeiro global e que exigem uma nova postura dos países, incluindo dos Estados Unidos, de modo a evitar "ficar para trás" de outras nações, como a Rússia.

"Algum dia, se daqui a cinco, 10 anos, o [presidente da Rússia Vladimir] Putin morrer, nós teríamos a necessidade de reintegrar alguns países no sistema financeiro global, e eles estarão negociando em bitcoin. O que nós vamos fazer [se não adotarmos a criptomoeda]?", questionou Sigel.

A primeira vez que a VanEck divulgou sua projeção ousada para a criptomoeda foi em julho deste ano. À época, a gestora afirmou que o preço projetado exigiria uma "enorme" demanda pelo ativo e uma adoção institucional ampla, mas que esse cenário parece factível no momento.