Bitcoin pode chegar a US$ 130 mil nos próximos 2 meses, diz Standard Chartered

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório nesta quinta-feira, 30, em que projeta que o bitcoin pode chegar a US$ 130 mil nos próximos dois meses e firmar um novo recorde de preço. Para isso, porém, analistas apontam que a adoção da criptomoeda por investidores institucionais precisará ganhar mais força.

A visão do banco é que o mercado de criptomoedas entrou em um "período de relativa estabilidade" após a reunião do Federal Reserve na última quarta-feira, 29, em que a taxa de juros dos Estados Unidos foi mantida no mesmo patamar. A próxima reunião será em 19 de março.

Para o Standard Chartered, riscos na esfera macroeconômica permanecem, mas a postura do Federal Reserve reduziu a incerteza entre investidores, o que tende a beneficiar ativos mais arriscados no curto prazo, caso do bitcoin e de outras criptomoedas.

Ao mesmo tempo, sinais do mercado indicam uma possível aceleração do ritmo de investimentos por institucionais na criptomoeda. O principal fator para isso foi a retirada por parte da SEC de uma regra que dificultava a atuação de bancos nesse setor.

Analistas do banco acreditam que a mudança removeu uma "barreira regulatória chave" que estava dificultando um crescimento da participação de investidores institucionais no mercado. Com isso, "fluxos institucionais para o bitcoin devem continuar a ganhar força".

A expectativa do Standard Chartered é que a criptomoeda teste um patamar de preço na casa dos US$ 109 mil nos próximos "dias ou semanas". E, se a marca for superada, a tendência é que o ativo tenha uma valorização até uma faixa entre US$ 112 mil e US$ 130 mil.

A projeção do relatório estima que isso ocorreria entre os meses de fevereiro e março. O banco pontua que a forte queda observada nesta semana em reação à IA DeepSeek reduziu o grau de alavancagem do mercado, permitindo avaliar a situação atual "com mais clareza".

A principal incerteza para o ativo, na visão do Standard Chartered, envolve o governo de Donald Trump. Ainda não está claro se o governo irá ter uma reserva de criptomoedas e qual seria o espaço do bitcoin nela, o que tem gerado incerteza e receito entre investidores. Para ele, apenas o Congresso do país dará mais clareza sobre o tema, o que "vai demorar algum tempo".