Bitcoin hoje: após "sobe e desce" com novidades de Trump, cripto estaciona em US$ 116 mil

Nesta sexta-feira, 8, o bitcoin apresenta pouca variação de preço após um "sobe e desce" no início do mês de agosto. Conhecido por ser historicamente negativo para o preço do bitcoin, agosto começou em queda, mas um decreto assinado por Donald Trump nos Estados Unidos, permitindo que fundos de pensão invistam em criptomoedas, mudou o cenário para o bitcoin nos últimos dias.

A maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 116.62 no momento, com alta de aproximadamente 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Com pouca variação de preço nas últimas 24 horas, o bitcoin chegou a se aproximar dos US$ 118 mil.

"Depois de atingir a mínima de US$ 111.920 no último sábado, 2, o preço do bitcoin retomou a alta e atingiu, até o momento desta publicação a faixa de preço de US$ 117.621, ou seja, uma valorização de +5.09% entre os valores. Ao atingir essa zona de preço, a principal criptomoeda do mercado se aproxima da resistência de curto prazo nos US$ 118.250", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Caso a resistência acima seja superada com bastante força compradora, os próximos alvos estão nas faixas de preços de US$ 123.218 e US$ 130.000. Contudo, se houver reversão do movimento, os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 111.500 e US$ 105 mil", acrescentou.

"Mercados asiáticos disparam impulsionadas por resultados corporativos fortes e a perspectiva de Washington remover tarifas redundantes sobre produtos japoneses. No entanto, outros mercados asiáticos recuaram: o índice MSCI ex-Japão caiu 0,4% e o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,6%. Nos EUA, os futuros seguiram em alta diante da expectativa de postura mais dovish do Fed, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram levemente após fraca demanda em leilões. A inflação residencial foi inferior ao previsto. As commodities e moedas permaneceram estáveis, com os preços do petróleo e do ouro praticamente inalterados", disse André Franco, CEO da Boost Research, em uma contextualização do cenário atual do mercado financeiro.

"O bitcoin se manteve estável nos U$ 114, o impacto de curto prazo sobre o ativo tende a ser neutro a levemente positivo. O otimismo com o alívio tarifário entre EUA e Japão e a perspectiva de juros mais baixos nos EUA favorecem o apetite por risco global, o que normalmente beneficia criptoativos. Contudo, a cautela nos demais mercados asiáticos e a leve alta nos yields dos Treasuries limitam uma alta mais expressiva", acrescentou.

Impacto de Trump no mercado e perspectivas

“O equilíbrio entre risco e retorno nos mercados cripto permanece o mesmo, nos deixando com pouca confiança para uma visão direcional mais forte no curto prazo. O próximo grande evento macroeconômico nos Estados Unidos, o Simpósio Econômico de Jackson Hole, de 21 a 23 de agosto, pode trazer mais clareza sobre o horizonte do setor. No aspecto regulatório, a assinatura pelo governo americano de uma ordem executiva que permite a inclusão de ativos alternativos em planos de aposentadoria é um movimento que pode impulsionar uma nova onda de adoção mainstream de cripto", comentou Fabio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase.

"Os princípios de safe harbor propostos pelo Project Crypto podem ser uma virada de chave. Eles permitem que projetos de tokens se desenvolvam com espaço regulatório razoável (desde que sujeitos a divulgações e marcos de conformidade, é claro), em vez de enfrentarem o medo constante de medidas punitivas imediatas. Essa mudança reduzirá de forma significativa o risco jurídico que tem sufocado desenvolvedores nos EUA e impulsionado talentos para o exterior", disse Richard Teng, CEO da Binance, em um comentário enviado à imprensa sobre o "Project Crypto" nos Estados Unidos.

"Se implementado, o Project Crypto pode se tornar uma referência global. Jurisdições ao redor do mundo sempre olharam para os EUA em busca de liderança regulatória. Agora, veem um compromisso real com a construção de uma regulamentação responsável e favorável à inovação. É um avanço para todo o ecossistema", acrescentou.