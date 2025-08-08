Empresa do criador do Twitter revela novo investimento de R$ 59 milhões no bitcoin

A Block Inc., empresa fundada por Jack Dorsey, anunciou na última quinta-feira, 7, que investiu US$ 11 milhões (R$ 59 milhões, na cotação atual) em bitcoin ao longo do segundo trimestre. O fundador do Twitter tem uma posição favorável à criptomoeda, e as operações da empresa envolvendo o ativo trouxeram lucros milionários no período.

Ao todo, a companhia adquiriu 108 unidades da criptomoeda. Com isso, a atual reserva corporativa do ativo chegou à casa dos 8.692, valendo pouco mais de US$ 1 bilhão. As informações divulgadas pela Block Inc. no seu balanço trimestral não relevam quando a compra ocorreu.

Os documentos divulgados pela companhia informam ainda que a empresa teve uma receita de US$ 2,14 bilhões no segundo trimestre graças às vendas de bitcoin pelo seu aplicativo Cash App. A receita total da empresa no segundo trimestre foi de US$ 6,05 bilhões.

O dado mostra a importância da criptomoeda para as operações da empresa de Jack Dorsey. A Block reportou um lucro de US$ 66 milhões com as vendas da criptomoeda no período. A empresa também teve um ganho de US$ 212 milhões nos seus ativos graças à reavaliação das unidades que possui.

A medida tem uma utilidade contábil e leva e conta as variações no preço do bitcoin no período. No segundo trimestre de 2024, a Block havia reportado uma desvalorização dos ativos na casa dos US$ 70,1 milhões. Desde então, porém, a criptomoeda teve forte alta.

No primeiro trimestre deste ano, a Block comprou 207 unidades da criptomoeda, com um custo de US$ 20,6 milhões. As aquisições são mais discretas que as de outras empresas que adotaram o ativo em suas reservas, mas a continuidade mostra a aposta da companhia no ativo.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Nos últimos anos, a empresa de Jack Dorsey incorporou a tecnologia blockchain e as criptomoedas em diversos negócios, com foco nas áreas de pagamentos e de investimentos. Em julho, a companhia se tornou a segunda do mercado cripto a ingressar no S&P 500.

O índice reúne as 500 empresas mais valiosas das bolsas de valores dos Estados Unidos. A primeira empresa do setor de criptomoedas a ingressar no S&P 500 foi a Coinbase, que recentemente desbancou a Tesla e entrou na lista das 10 companhias com maiores reservas corporativas de bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok