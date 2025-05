Bitcoin hoje: criptomoeda se mantém acima de US$ 103 mil e se destaca frente ao ouro

Nesta terça-feira, 13, o bitcoin é negociado acima dos US$ 103 mil conforme o apetite ao risco aumenta entre investidores. A maior criptomoeda do mundo chegou a cair para US$ 101 mil, mas recuperou o patamar de US$ 103 mil e mantém uma performance positiva, se destacando frente a ativos tradicionais, como o ouro. Apesar disso, especialistas ainda mencionam uma "zona técnica decisiva" para a criptomoeda.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 103.752, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado ainda acumula alta de 10,6%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Por que o bitcoin disparou?

"Desde o início das negociações entre Estados Unidos e China, que recentemente culminaram em uma pausa temporária de 90 dias nas tarifas bilaterais, o apetite ao risco dos investidores aumentou, o que se refletiu especialmente na performance recente do bitcoin. Desde terça-feira, 6, o bitcoin registrou alta de cerca de 10%, destacando-se frente a outros ativos considerados reservas de valor, como o ouro, que apresentou queda de 4% no mesmo período", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Esses movimentos reforçam a tese do bitcoin como uma reserva de valor moderna, beneficiada tanto pela capacidade de rapidamente capturar momentos de otimismo no mercado quanto por sua eficiência em proteger o patrimônio em períodos de incertezas geopolíticas e macroeconômicas", acrescentou.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Bitcoin vai continuar subindo?

"O bitcoin segue em uma zona técnica decisiva, com o mercado observando atentamente a divulgação do CPI dos EUA (Índice de Preços ao Consumidor), que costuma impactar diretamente os ativos de risco. A manutenção do suporte em US$ 103 mil pode servir como base para uma nova pernada de alta, mirando US$ 107,5 mil e até US$ 110 mil. Por outro lado, a incapacidade de romper os US$ 105 mil com força pode abrir espaço para uma correção mais acentuada, especialmente se houver pressão vendedora ampliada", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok