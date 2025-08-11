Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda se aproxima de recorde e pode chegar a US$ 130 mil, dizem especialistas

Bitcoin ultrapassou US$ 122 mil, chegando muito próximo de sua máxima histórica mais recente, em US$ 123 mil; investidores acumulam expectativas por continuidade da alta

A pastel toned, multi-coloured image of two toned generic coin with Bitcoin symbol, arranged in a row, or chain along a curve against a multi coloured background. Denotes concept of block-chain and crypto-currency. With lots of copy space. (Getty Images/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Repórter do Future of Money

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h58.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 11h08.

Nesta segunda-feira, 11, o bitcoin segue próximo de sua máxima histórica mais recente, de US$ 123 mil. Enquanto investidores acumulam expectativas por um novo recorde da maior criptomoeda do mundo, especialistas apontam para a possibilidade de uma cotação entre US$ 125 mil e US$ 130 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 119.842, com alta de 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apenas nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 4,6%.

"Após a mínima de US$ 111,92 mil no dia 2 de agosto, o preço do bitcoin iniciou um rali de alta e atingiu, até o momento desta publicação, a máxima de US$ 122.335, ou seja, uma valorização de 9,31%. Ao atingir essa faixa de preço, a principal criptomoeda do mercado se aproxima de sua máxima histórica nos US$ 123.218", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Ao analisar o fluxo, é possível observar que a força compradora continua forte, sugerindo continuidade de alta até faixas de preço de US$ 125 mil e US$ 130 mil, contudo, para este movimento acontecer é necessário que o preço rompa a máxima com força compradora. Os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 118,9 mil e US$ 114,3 mil", acrescentou.

Expectativas e perspectivas

O mercado de criptomoedas mantém o otimismo em alta, com 70 pontos do Índice de Medo e Ganância. Essa pontuação sinaliza "ganância", ou seja, que a expectativa é por uma valorização do bitcoin e das principais criptomoedas.

"O bitcoin avançou, alcançando US$ 122 mil, aproximando-se de sua máxima histórica. O impacto de curto prazo sobre o ativo tende a ser positivo com a tranquilidade nos mercados asiáticos, a expectativa de corte de juros nos EUA e o fluxo de liquidez para ativos de risco criam um ambiente altamente favorável ao bitcoin. A estabilidade no dólar e os sinais de redução das incertezas comerciais potencializam ainda mais a demanda por criptoativos como hedge ou diversificação", disse André Franco, CEO da Boost Research.

