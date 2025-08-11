Investidor anônimo com lucro de R$ 1,9 bilhão movimenta bitcoins pela 1º vez em 10 anos

Bitcoin: investidor movimentou criptomoedas pela 1ª vez em 10 anos (Reprodução/Reprodução)
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h50.
Um investidor anônimo que lucrou mais de US$ 349 milhões (mais de R$ 1,9 bilhão, na cotação atual) movimentou suas unidades de bitcoin pela primeira vez desde 2015. A ação chamou a atenção do mercado e gerou especulações sobre uma possível venda relevante da criptomoeda.
Dados coletados por empresas de monitoramento de redes blockchain indicam que o investidor movimentou 3 mil unidades da criptomoeda na última quinta-feira, 6. Os ativos estavam parados há mais de 10 anos, mas ainda não está claro como eles foram obtidos.
A tendência é que as unidades de bitcoin tenham sido compradas pelo investidor ou obtidas a partir do processo de mineração. O investidor teria transferido as unidades para carteiras digitais criadas mais recentemente, abandonando o endereço anterior usado para armazenar o ativo.
Apesar da tecnologia blockchain permitir a identificação das unidades e os endereços de origem e destino da transferência, ainda não está claro o objetivo do investidor. Tradicionalmente, vendas das unidades exigiriam primeiro o envio para carteiras de corretoras de criptomoedas, o que não ocorreu até o momento.
Entretanto, investidores de varejo que obtiveram unidades de bitcoin há anos e mantiveram os ativos parados têm "despertado" e realizado os lucros. Como a criptomoeda teve um salto expressivo de preço nos últimos dez anos, muitos estão se tornando milionários e, até, bilionários.
O movimento teve início logo após o ativo bater um novo recorde de preço em julho deste ano, superando os US$ 122 mil. A realização intensa de lucros desde então criou uma pressão de venda que limitou a valorização da criptomoeda e a colocou em um cenário de lateralidade de preço.
A venda que mais chamou a atenção de investidores envolveu 80 mil unidades de bitcoin que estavam paradas desde 2011. O dono das criptomoedas teve um lucro de mais de US$ 9 bilhões, e a venda se tornou uma das maiores da história do mercado de ativos digitais.
A demora para realizar qualquer tipo de operação envolvendo as criptomoedas fez com que muitos investidores pensassem que os ativos estavam perdidos para sempre. Entretanto, tudo indica que o investidor estava apenas esperando para lucrar o máximo possível antes de precisar vender as unidades.
