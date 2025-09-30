Future of Money

Bitcoin hoje: mercado cripto pode estar próximo de fundo em véspera de "Uptober", dizem analistas

Conhecido como "Uptober", mês de outubro é historicamente positivo para as criptomoedas; confira as previsões de especialistas

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10h49.

Nesta terça-feira, 30, o bitcoin se mantém em US$ 113 mil após um mês de setembro de "altos e baixos". As expectativas de investidores e especialistas agora se acumulam para o mês de outubro, que é conhecido pelo trocadilho em inglês "Uptober" por ser historicamente positivo para o setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.660, com alta de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de aproximadamente 4,8%.

“O mercado corrigiu nessa segunda metade do mês. Principalmente as altcoins, que tiveram um movimento bem expressivo de queda. E quando nos questionamos se a queda já acabou, analisamos o Índice de Medo e Ganância, que nos extremos nos dá sinais interessantes de posicionamento. Nos últimos dias, esse índice não chegou ao medo extremo, mas bem perto. É o maior pessimismo desde o fundo das tarifas, o que nos mostra que podemos estar perto de um fundo local”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto, transmitido ao vivo no YouTube.

Outubro será positivo para as criptomoedas?

“Em termos de sazonalidade para o mercado cripto e o bitcoin, outubro costuma ser um mês muito positivo. Nos últimos 12 outubros que tivemos no mercado cripto, 10 foram positivos e desses 10, quando há a condicional de um setembro positivo, a chance de outubro ser positivo aumenta ainda mais. E estamos caminhando para um fechamento positivo do bitcoin este setembro, o que é muito otimista para o bitcoin e as criptomoedas, já que outubro costuma ser a janela sazonal mais forte, com expectativas também para novembro, que tem uma média de alta de 43%”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, no Morning Call Crypto.

