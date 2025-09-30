Future of Money

ETFs de bitcoin mudaram dinâmica de volatilidade da criptomoeda, aponta estudo

Relatório aponta que ETFs de bitcoin, em especial o da BlackRock, passaram a influenciar na volatilidade do preço da criptomoeda

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11h13.

Um novo relatório aponta que o lançamento de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos em 2024 mudou a dinâmica da volatilidade do preço da criptomoeda. E a criação de um mercado de opções de investimento nesses fundos pode ter intensificado essa influência, segundo o estudo.

O levantamento foi elaborado pela empresa Unchained e buscou identificar possíveis relações entre o mercado criado em torno dos ETFs da criptomoeda e o comportamento de preço do ativo. E os resultados indicam mudanças significativas desde a estreia nos Estados Unidos.

  Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins.

O ETF de bitcoin da BlackRock é apontado como o mais influente em relação ao preço da criptomoeda. A importância reflete o tamanho do fundo, que atualmente é responsável por mais de 55% de todo o valor e investimentos dos ETFs disponibilizados para investidores.

Segundo o relatório, a força do ETF da BlackRock aumentou principalmente após o lançamento de opções de investimento no fundo, que dão aos compradores o direito de vender ou adquirir participações no ETF dependendo de determinados movimentos de preço da criptomoeda.

A pesquisa indica que "as opções agora são o instrumento de derivativos dominante na área de open interest, atingindo um tamanho de US$ 90 bilhões e eclipsando o segmento de mercado futuros, com US$ 80 bilhões". Para os analistas, essa mudança ainda é pouco abordada no mercado.

"Na nossa visão, o lançamento de opções para o maior ETF de preço à vista do bitcoin ainda tem sido pouco discutido, mas é uma mudança altamente importante na estrutura de mercado recente do bitcoin", argumentam. E a expansão da categoria mudou a dinâmica do preço do ativo.

No passado, a volatilidade - ou seja, a capacidade do preço do bitcoin ter altas ou quedas intensas abruptamente - da criptomoeda era influenciada principalmente pelo mercado de futuros e por investidores de varejo nativos de cripto. Agora, é o cenário de opções de ETFs que têm influenciado o ativo.

Como os ETFs conseguem atrair mais investidores institucionais que outros instrumentos de investimento em criptomoedas, a categoria também tem ganhado cada vez mais influência no preço do ativo. O resultado é um cenário que exige readequar métodos de projeção da volatilidade da moeda digital.

