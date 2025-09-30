ETFs de bitcoin mudaram dinâmica de volatilidade da criptomoeda, aponta estudo

Um novo relatório aponta que o lançamento de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos em 2024 mudou a dinâmica da volatilidade do preço da criptomoeda. E a criação de um mercado de opções de investimento nesses fundos pode ter intensificado essa influência, segundo o estudo.

O levantamento foi elaborado pela empresa Unchained e buscou identificar possíveis relações entre o mercado criado em torno dos ETFs da criptomoeda e o comportamento de preço do ativo. E os resultados indicam mudanças significativas desde a estreia nos Estados Unidos.

O ETF de bitcoin da BlackRock é apontado como o mais influente em relação ao preço da criptomoeda. A importância reflete o tamanho do fundo, que atualmente é responsável por mais de 55% de todo o valor e investimentos dos ETFs disponibilizados para investidores.

Segundo o relatório, a força do ETF da BlackRock aumentou principalmente após o lançamento de opções de investimento no fundo, que dão aos compradores o direito de vender ou adquirir participações no ETF dependendo de determinados movimentos de preço da criptomoeda.

A pesquisa indica que "as opções agora são o instrumento de derivativos dominante na área de open interest, atingindo um tamanho de US$ 90 bilhões e eclipsando o segmento de mercado futuros, com US$ 80 bilhões". Para os analistas, essa mudança ainda é pouco abordada no mercado.

"Na nossa visão, o lançamento de opções para o maior ETF de preço à vista do bitcoin ainda tem sido pouco discutido, mas é uma mudança altamente importante na estrutura de mercado recente do bitcoin", argumentam. E a expansão da categoria mudou a dinâmica do preço do ativo.

No passado, a volatilidade - ou seja, a capacidade do preço do bitcoin ter altas ou quedas intensas abruptamente - da criptomoeda era influenciada principalmente pelo mercado de futuros e por investidores de varejo nativos de cripto. Agora, é o cenário de opções de ETFs que têm influenciado o ativo.

Como os ETFs conseguem atrair mais investidores institucionais que outros instrumentos de investimento em criptomoedas, a categoria também tem ganhado cada vez mais influência no preço do ativo. O resultado é um cenário que exige readequar métodos de projeção da volatilidade da moeda digital.

