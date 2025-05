Vice-presidente dos EUA diz que '100 milhões de americanos vão ter bitcoin em breve'

O vice-presidente dos Estados Unidos J.D. Vance afirmou na última quarta-feira, 28, que "100 milhões de norte-americanos" terão o bitcoin entre os seus investimentos "em breve". O político classificou a criptomoeda como um ativo estratégico para o país e revelou que manteve investimentos na moeda digital mesmo depois de assumir o cargo.

Durante a sua participação no evento Bitcoin 2025, Vance disse que o governo do presidente Donald Trump continuará sendo um "campeão e aliado" do mercado de criptomoedas. Ele afirmou que a gestão "entende todo o potencial da indústria de ativos digitais".

Vance ressaltou ainda que esse potencial "vai além de um investimento, vai além de uma tecnologia chamativa", classificando as criptomoedas como "um símbolo e um propulsor das liberdades pessoais de todos os nossos cidadãos. Nós estamos dedicados e concretizar essa promessa".

Ele pontuou que, atualmente, 50 milhões de norte-americanos já possuem unidades de bitcoin em seus portfólios de investimentos e projetou que o número vai crescer para 100 milhões "em breve". Vance revelou ainda que mantém "uma quantidade razoável" de bitcoin mesmo após assumir a vice-presidência dos Estados Unidos.

O político classificou a criptomoeda como um "ativo estratégico importante" para os Estados Unidos nas próximas décadas, em especial com a crescente competição com a China: "A China não gosta do bitcoin. E nós deveríamos nos perguntar o porquê deles não gostarem".

"Por que o nosso maior adversário é um oponente do bitcoin? E se a China está se afastando do bitcoin, então talvez os Estados Unidos devessem se aproximar do bitcoin", afirmou. A visão é a mesma compartilhada pelo presidente Trump, que também citou a importância estratégica das criptomoedas em outras ocasiões.

O vice-presidente dos Estados Unidos disse ainda que vê as criptomoedas como um "ativo de proteção contra as políticas ruins que podem ser feitas em Washington, independente do partido que está no poder".

"O medo constante que ouço é que ainda exista essa percepção de que ativos digitais não são bem-vindos na economia tradicional", comentou Vance. "Queremos que nossos cidadãos americanos saibam que criptomoedas e ativos digitais — e particularmente o bitcoin — fazem parte da economia tradicional e vieram para ficar".

