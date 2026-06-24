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Lista de devedores contumazes é divulgada pela Receita Federal, entenda a política

A medida busca combater casos de inadimplência considerada estruturada e impede empresas de propor recuperação judicial

Receita Federal: nova política inclui lista pública de empresas devedoras contumazes (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Receita Federal: nova política inclui lista pública de empresas devedoras contumazes (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de junho de 2026 às 15h48.

A Receita Federal publicou nesta quarta-feira, 24, a primeira lista de contribuintes classificados como devedores contumazes, após a conclusão dos processos administrativos previstos na Lei Complementar nº 225/2026. A medida busca combater casos de inadimplência considerada estruturada, ampliar a transparência fiscal e reduzir práticas de concorrência desleal na economia.

Segundo a Receita, a iniciativa começou pelo setor fumageiro, com débitos que ultrapassam R$ 25 bilhões, e posteriormente foi ampliada para o setor de combustíveis, onde os valores das dívidas superam R$ 30,6 bilhões, considerando dados do órgão e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O enquadramento dos contribuintes ocorreu após um processo administrativo que garantiu o direito de defesa. As empresas foram notificadas e tiveram 30 dias para regularizar as pendências ou apresentar manifestação.

Aqueles que não quitaram os débitos nem apresentaram defesa dentro do prazo foram considerados revéis e passaram oficialmente à condição de devedores contumazes.

A medida foi anunciada no final de março e aprovada no contexto de irregularidades no setor de combustíveis, apuradas pela Operação Carbono Oculto no ano passado.

A aprovação da classificação de devedor contumaz foi defendida pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad no final de 2025.

Quais são os critérios para ser considerado devedor contumaz

A classificação não se aplica a qualquer empresa com dívidas tributárias. O enquadramento depende da existência de inadimplência considerada substancial, reiterada e injustificada.

Entre os critérios previstos estão dívidas tributárias superiores a R$ 15 milhões, valor que ultrapasse o patrimônio declarado pelo contribuinte, e a manutenção da inadimplência em períodos consecutivos ou alternados dentro de 12 meses.

A Receita destacou que a política não tem como objetivo atingir empresas que enfrentam dificuldades financeiras temporárias, mas combater situações em que o não pagamento de tributos é utilizado de forma recorrente como estratégia empresarial para obter vantagem competitiva.

A legislação também prevê exceções. Não devem ser enquadradas como devedoras contumazes empresas com débitos parcelados e pagos regularmente, tributos suspensos por decisão judicial, valores em discussão administrativa, controvérsias jurídicas relevantes ou casos relacionados a calamidades públicas e crises comprovadas.

Quais são as consequências para os contribuintes

Após a inclusão na lista, os contribuintes ficam sujeitos às restrições previstas na Lei Complementar nº 225/2026. Entre elas estão a impossibilidade de usufruir benefícios fiscais, participar de licitações promovidas pela administração pública e propor recuperação judicial.

Também podem ocorrer a declaração de inaptidão da inscrição no cadastro de contribuintes e o cancelamento de selos obtidos em programas de conformidade.

Segundo a Receita Federal, a publicação da lista faz parte de uma estratégia de reforço da fiscalização sobre grandes devedores e busca impedir que empresas mantenham vantagens econômicas por meio do descumprimento recorrente de obrigações tributárias.

Defesa e regularização das dívidas

A Receita informou que a condição de devedor contumaz só é reconhecida após o encerramento do processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa.

Durante o procedimento, os contribuintes podem quitar integralmente os débitos, solicitar parcelamento, apresentar documentos que comprovem situação regular, demonstrar patrimônio suficiente para afastar o enquadramento, contestar a classificação ou recorrer de uma decisão desfavorável.

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