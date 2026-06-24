Esporte

Fase de grupos copa 2026

Onde assistir à 3ª rodada da fase de grupos? Globo, SBT e CazéTV dividem transmissões

Emissoras abertas compartilham parte dos jogos do Mundial, mas algumas partidas só poderão ser vistas na internet

Copa do Mundo: Globo e SBT exibem confrontos selecionados, enquanto a CazéTV mantém a cobertura completa da competição (Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Copa do Mundo: Globo e SBT exibem confrontos selecionados, enquanto a CazéTV mantém a cobertura completa da competição (Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de junho de 2026 às 16h09.

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A reta final da Copa do Mundo de 2026 promete exigir atenção dos torcedores na hora de escolher onde assistir aos jogos. Embora Globo e SBT transmitam partidas importantes na TV aberta, a CazéTV continua sendo a única plataforma com cobertura completa dos 104 confrontos do torneio.

Com a definição das fases eliminatórias, a divisão dos direitos de transmissão faz com que alguns jogos estejam disponíveis para todo o público da TV aberta, enquanto outros sejam exclusivos do ambiente digital.

Confira onde assistir aos jogos da última rodada da fase de grupos:

Quarta-feira, 24

  • Suíça x Canadá, às 16h - CazéTV
  • Bósnia x Qatar, às 16h - CazéTV
  • Brasil x Escócia, às 19h - Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e Globoplay
  • Marrocos x Haiti, às 19h - CazéTV
  • África do Sul x Coreia do Sul, às 22h - CazéTV
  • Tchéquia x México, às 22h - Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay

Quinta-feira, 25

  • Curaçao x Costa do Marfim, às 17h - Sportv, CazéTV e Globoplay
  • Equador x Alemanha, às 17h - Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay
  • Tunísia x Holanda, às 20h - CazéTV
  • Japão x Suécia, às 20h - Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e Globoplay
  • Turquia x Estados Unidos, às 23h - Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay
  • Paraguai x Austrália, às 23h - CazéTV

Sexta-feira , 26

  • Senegal x Iraque, às 16h - CazéTV
  • Noruega x França, às 16h - Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay
  • Cabo Verde x Arábia Saudita, às 21h - Sportv, CazéTV e Globoplay
  • Uruguai x Espanha, às 21h - Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e Globoplay

Sábado, 27

  • Nova Zelândia x Bélgica, à 0h - CazéTV
  • Egito x Irã, às 00h - Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay
  • Croácia x Gana, às 18h - CazéTV
  • Panamá x Inglaterra, às 18h - Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e Globoplay
  • Colômbia x Portugal, às 20h30 - CazéTV
  • RD Congo x Uzbequistão, às 20h30 - CazéTV
  • Jordânia x Argentina, às 23h - CazéTV
  • Argélia x Áustria, às 23h - Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay

Globo mantém foco nos principais confrontos

A Globo segue exibindo os jogos de maior apelo da competição, incluindo partidas da Seleção Brasileira e confrontos decisivos.

A emissora possui um pacote de 55 partidas da Copa do Mundo, número que inclui jogos da fase de grupos, eliminatórias e a grande final. Além da TV aberta, as transmissões também ficam disponíveis em suas plataformas digitais.

SBT aposta em jogos selecionados

O SBT também participa da cobertura do Mundial com um pacote menor de partidas. A emissora transmite 32 jogos ao longo da competição, concentrando esforços em confrontos considerados estratégicos para atrair audiência.

CazéTV exibe todos os jogos

A principal diferença está na CazéTV. O canal comandado por Casimiro Miguel adquiriu os direitos para transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026.

Isso significa que algumas partidas que não entram na programação da Globo ou do SBT podem ser acompanhadas apenas no YouTube

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