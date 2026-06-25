Empresa alerta para cobertura de dividendos da Strategy após queda de 38% no caixa

Após a cobertura de dividendos da Strategy cair de sete anos para 14 meses, a CryptoQuant afirmou que a empresa, liderada por Michael Saylor, deveria pausar as compras de bitcoin e se concentrar em repor sua reserva de caixa, que caiu 38% no acumulado do ano.

As obrigações da Strategy com dividendos quase quadruplicaram, chegando a US$ 1,2 bilhão, devido à emissão substancial de novas ações preferenciais da STRC, que oferecem um rendimento de 11,5%.

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“Eles deveriam pausar as compras de bitcoin, reconstruir suas reservas de caixa e adotar uma estrutura sistemática para o momento certo de compra”, escreveu Ki Young Ju, CEO da provedora de análises de dados de mercado, em uma publicação na Wednesday X, acrescentando que o maior detentor público de bitcoin também deveria criar uma “estrutura de venda disciplinada” para o próximo mercado em alta.

As reservas de caixa da Strategy caíram 38% depois que a empresa recomprou US$ 1,5 bilhão em títulos seniores com vencimento em 2029 com desconto, informou o Cointelegraph em 26 de maio. Esses recursos se recuperaram desde então, chegando a US$ 1,4 bilhão após a venda de US$ 335,5 milhões em ações da MSTR, o que adicionou US$ 300 milhões às suas reservas em dólares na segunda-feira, embora o valor esteja próximo da mínima histórica de 14 meses de fundos disponíveis para o pagamento de dividendos.

As ações preferenciais da STRC foram afetadas pela correção do BTC.

As ações preferenciais geradoras de renda da Strategy, STRC, caíram para US$ 82,50 na semana passada, um recorde de 17,5% abaixo de seu valor nominal de US$ 100. O relatório da CryptoQuant atribuiu a queda à correção do mercado de baixa do bitcoin e ao "esgotamento simultâneo" de sua reserva de caixa.

O STRC é um dos principais mecanismos da Strategy para financiar seu acúmulo de bitcoin. Negociações abaixo do valor nominal limitam a capacidade da Strategy de captar recursos por meio da venda de STRC. Isso também pode forçar a empresa a aumentar sua taxa nominal de dividendos para atrair compradores e proteger o preço do STRC.

Segundo uma publicação da X na segunda-feira , a empresa afirmou que planeja "continuar reabastecendo" sua reserva em dólares americanos para "sustentar a qualidade de crédito de seus títulos de Crédito Digital".

O pedido de comentário da Cointelegraph sobre os planos da Strategy para repor a reserva de caixa e se isso poderia ajudar na recuperação do preço do STRC não foi respondido imediatamente pela empresa.

Não há obrigação de vender bitcoin para sustentar o preço do STRC.

A CryptoQuant afirmou que a Strategy não é "obrigada" a vender bitcoin para manter o preço da STRC, já que a empresa também pode usar outras ferramentas para defender as ações, como aumentar o dividendo atual de 11,5% ou emitir ações da MSTR para "sinalizar sua capacidade de continuar pagando dividendos", acrescentando:

“No entanto, o caminho de volta aos US$ 100 não é simples. [...] Reconstruir a reserva de caixa para cerca de US$ 2,8 bilhões (cobertura para 24 meses) é uma condição necessária para a recuperação da STRC.”

As reservas de bitcoin da Strategy oferecem apenas uma "reserva de emergência limitada", já que a empresa acumula cerca de US$ 10,6 bilhões em perdas não realizadas, o que significa que uma venda forçada de BTC nas taxas atuais "cristalizaria grandes perdas e destruiria o valor para os acionistas", afirmou a CryptoQuant.

Antes da abertura do mercado Nasdaq na quarta-feira, as ações da STRC apresentaram pouca variação após fecharem a US$ 87,31 na terça-feira. Isso ampliou a queda de 12% das ações preferenciais no último mês, segundo dados do Yahoo Finance.

O chefe de pesquisa da CryptoQuant, Julio Moreno, atribuiu a queda da STRC a uma "deterioração nos fundamentos da Strategy", incluindo a redução da cobertura de dividendos em caixa causada pelo esgotamento de sua reserva de caixa e um aumento de quatro vezes nas obrigações de dividendos anualizadas da STRC até agora em 2026.

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