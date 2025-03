Bitcoin vai continuar subindo? Entenda os motivos por trás de alta de 6%

Nesta terça-feira, 25, o bitcoin se mantém acima de US$ 87 mil, após um movimento de alta expressivo ao longo do último final de semana. Além do bitcoin, as principais criptomoedas em valor de mercado também são negociadas “no verde”.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.858, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 6,8%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“O mercado continua mostrando sinais de recuperação, com o bitcoin conseguindo se consolidar acima da faixa dos US$ 86 mil, em movimento de alta impulsionado principalmente pela sua correlação com o S&P 500, que volta a ser negociado em tendência de alta no curto prazo”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

Por que o bitcoin ultrapassou US$ 87 mil?

“O que fez o bitcoin sair a casa dos US$ 84 mil e voltar a fazer movimentos positivos nos últimos dias foi uma matéria do Wall Street Journal falando que o Donald Trump poderia dar um alívio na guerra tarifária. O mercado se animou, causando um movimento de alta mais forte no S&P 500 e no bitcoin”, explicou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

O bitcoin vai continuar subindo?

“O mercado como um todo teve uma dificuldade muito grande em precificar o quanto a política de guerra tarifária do Trump teria impacto inflacionário. À medida que se percebeu que muita coisa sobre isso não vai acontecer, o mercado fica mais leve. É bom ver que o bitcoin reage bem a isso, um movimento muito relacionado ao macro. Todas essas mudanças causam um impacto muito grande no mercado, mas em linhas gerais, devemos ter um movimento muito mais tranquilo do que o mercado havia precificado nos últimos meses”, acrescentou Josa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok