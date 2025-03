Brasil segue recuperação global, aporta R$ 6 milhões e acumula R$ 417 milhões em fundos de cripto

Os investimentos do Brasil em fundos de criptomedas totalizaram US$ 1,1 milhão, cerca de R$ 6,3 milhões, no acumulado semanal da última sexta-feira, 24. Nesse período, as entradas líquidas globais totalizaram US$ 644 milhões, segundo a CoinShares.

De acordo com os dados apresentados no relatório semanal da gestora de criptomoedas, a pressão compradora foi capitaneada por Estados Unidos, em líquidos US$ 636 milhões, após uma sequência de cinco semanas no vermelho.

Na mesma direção, Suíça, Alemanha, Hong Kong e Austrália aportaram líquidos US$ 15,9 milhões, US$ 13,9 milhões, US$ 1,2 milhão e US$ 200 mil. Pelo contrário, os maiores volumes de retiradas líquidas foram da Suécia e do Canadá, em respectivos líquidos de US$ 10,3 milhões e US$ 9,1 milhões, enquanto outros países totalizaram US$ 1 milhão em saldo negativo.

No acumulado mensal, o total de saques líquidos chegou a US$ 2,98 milhões, pressão vendedora liderada por EUA, Suécia e Suíça, US$ 1,35 bilhão, US$ 1,17 bilhão e US$ 487,2 milhões respectivamente. Nesse período, Alemanha e Brasil acumularam respectivas entradas líquidas de US$ 35,6 milhões e US$ 3,6 milhões. Já o acumulado de 2025 colocou EUA e Suécia em direções contrárias por US$ 1,51 bilhão em depósitos líquidos e US$ 1,2 bilhão em retiradas líquidas, respectivamente. Nesse caso, o Brasil depositou líquidos US$ 73 milhões, cerca de R$ 417,5 milhões.

Quanto ao monitoramento do total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), o acumulado do Brasil fechou a semana anterior em US$ 1,19 bilhão com a manutenção da sexta colocação global do país. Estados Unidos, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também permaneceram em suas posições com respectivos AuM de 101,5 bilhões, US$ 5,33 bilhões, US$ 4,94 bilhões, US$ 4,74 bilhões e US$ 2,85 bilhões.

A aferição semanal feita por criptoativos mostrou que os fundos baseados bitcoin puxaram a alta através de US$ 724 milhões em depósitos líquidos. Na mesma direção, fundos em XRP, Solana e cestas multiativos capitaram respectivos líquidos de US$ 6,7 milhões, US$ 6,4 milhões e US$ 3,2 milhões. Na contramão, fundos de ether, Short Bitcoin e outros, totalizaram respectivos US$ 86 milhões, US$ 7,1 milhões e US$ 2,2 milhões em retiradas líquidas.

Em relação aos produtos de investimento cripto, os fundos negociados em bolsa (ETFs) da gestora BlackRock, iShares Bitcoin Trust e iShares Ethereum Trust, totalizaram US$ 464 milhões em entradas líquidas e lideram o movimento de compra. Na mesma direção, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, ARK 21 Shares, ProShares ETFs e 21Shares AG atraíram respectivos líquidos de US$ 136 milhões, US$ 75 milhões, US$ 47 milhões e US$ 13 milhões.

Em rota oposta, Grasyscale Investments, Coinshares XBT e Bitwise Funds Trust apresentaram os principais volumes de saídas líquidas, US$ 21 milhões, US$ 13 milhões E US$ 3 milhões respectivamente, enquanto outros fundos totalizaram US$ 54 milhões em retiradas líquidas.

Na semana anterior, os investidores nacionais ignoraram o medo de recessão nos EUA, compraram a queda do Bitcoin e investiram US$ 24 milhões em fundos de criptomoedas.

