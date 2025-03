Criptomoedas hoje: bitcoin cai para US$ 81 mil e está “na corda bamba” aguardando decisão do Fed

Nesta terça-feira, 18, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados "no vermelho" às vésperas da reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), que define a taxa de juros dos Estados Unidos por mais um mês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 81.294, com queda de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo acumula queda de 16% nos últimos trinta dias, dominados por incerteza com relação ao cenário macroeconômico e a guerra tarifária nos Estados Unidos.

A decisão de política monetária desta quarta-feira, 19, será importante para determinar os rumos do setor de ativos digitais, de acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto:

“Provavelmente veremos a manutenção da taxa de juros dos EUA. Mas devemos tentar entender quais serão as diretrizes do banco central dos EUA para a taxa de juros. Quais serão os próximos passos, se vão realizar cortes em breve ou estão esperando mais dados... isso é muito importante para os ativos de risco, que têm sofrido muito nas últimas semanas, devido a toda a incerteza no cenário macroeconômico e com a guerra tarifária de Donald Trump, que pode ter um impacto inflacionário muito grande”, disse ele, no programa disponível na íntegra no YouTube.

Correlação do bitcoin com as finanças tradicionais

De acordo com Matheus Parizotto e João Galhardo, analistas de research da Mynt, plataforma cripto do BTG, o mercado de criptoativos está cada vez mais correlacionado com os mercados tradicionais, o que eleva ainda mais o impacto de eventos macroeconômicos importantes na cotação das principais criptos.

"Os principais índices acionários, como o S&P500 e NASDAQ seguem apresentando significativa fraqueza nas últimas semanas, conforme riscos associados à guerra comercial e seus impactos na atividade econômica levam os investidores a precificarem uma maior probabilidade de recessão. A correlação crescente entre criptoativos e mercados tradicionais tem ficado mais evidente, com a precificação do bitcoin refletindo este ambiente de incertezas mais amplo", explicaram.

