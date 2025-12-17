Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Alta do bitcoin acima de US$ 100 mil foi 'adiada para o 1º tri de 2026'

Especialista aponta 'viés de queda' para a maior criptomoeda do mundo neste fim de ano

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11h07.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Nesta quarta-feira, 17, o bitcoin segue na faixa dos US$ 87 mil após ter despencado para US$ 85 mil no início da semana. O final de ano para a maior criptomoeda do mundo pode não ser de otimismo, enquanto indicadores sinalizam "medo extremo" no mercado cripto e especialistas apontam para um "adiamento" da alta do bitcoin para o primeiro trimestre de 2026.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.625, com alta de 1,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 7,8%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 16 pontos, uma de suas pontuações mais baixas.

  • INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

"O mercado cripto abre esta quarta-feira sob uma névoa de incerteza, com o bitcoin ainda negociando na faixa dos US$ 86–87 mil. Após um breve alívio técnico no início do mês, o ativo voltou a sofrer pressão, refletindo o desânimo dos investidores com o encerramento de um ano que prometia mais do que entregou no último trimestre. O cenário de cautela é reforçado pela expectativa em torno da divulgação do CPI dos Estados Unidos, marcada para quinta-feira, 18 de dezembro, um dado-chave para calibrar as projeções de inflação, juros e a postura futura do Federal Reserve", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Atualmente, observa-se uma drenagem persistente de liquidez no mercado cripto. O recente corte de juros pelo Fed — que em outros momentos funcionaria como combustível para ativos de risco — foi neutralizado por uma inflação ainda resiliente e pelo receio de que a economia global esteja esfriando mais rapidamente do que o esperado.", acrescentou.

"Do ponto de vista técnico, o bitcoin na região de US$ 86.8 mil apresenta uma estrutura de preço fragilizada. No curto prazo, o cenário mais provável é de lateralização com viés de queda. Já no horizonte de longo prazo, a retomada para níveis de seis dígitos parece ter sido adiada para o primeiro trimestre de 2026", concluiu o especialista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptoativosCriptomoedas

Mais de Future of Money

TCE-SP faz 1º leilão com documentos registrados em blockchain

Bancos estão migrando para 'futuro em blockchain', diz Bank of America

Visa vai permitir que bancos usem 'dólar digital' em operações nos EUA

Criptomoedas podem ser 'ferramentas poderosas de vigilância', diz presidente da SEC

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

Aventureiros lá fora, comodistas em casa

Brasil

Relatório do PL da Dosimetria restringe efeitos aos atos de 8 de janeiro

Casual

A marca de moda que pertence há 50 anos à Hermès — e que poucos sabem

Esporte

Flamengo x PSG: quantas vezes o time carioca venceu um europeu?