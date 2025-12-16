Bancos estão migrando para 'futuro em blockchain', diz Bank of America

Os bancos devem entrar, em breve, em uma nova fase tecnológica, marcada pela migração para um "futuro em blockchain". É o que afirmou na última segunda-feira, 15, um relatório divulgado pelo Bank of America, uma das maiores instituições financeiras do mundo.

Segundo analistas do banco, o mercado financeiro está saindo da fase de "conversas" sobre o mundo cripto para a "implementação", um movimento que também está ocorrendo entre reguladores. O novo cenário abre margem para que bancos comecem a adotar mais intensamente a tecnologia.

O Bank of America acredita que novas regulações aprovadas e propostas ao longo de 2025 devem começar uma "transição de vários anos" que deve levar ativos do mundo real e pagamentos para o ambiente blockchain, com a tecnologia sendo cada vez mais incorporada.

Um dos passos essenciais nessa jornada deverá ser a incorporação das stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - em serviços de pagamento. Além disso, o banco destaca a tendência de expansão de serviços de custódia de criptomoedas por instituições financeiras.

A tendência, avalia o relatório, é que as atividades com criptomoedas sejam cada vez mais absorvidas pelo sistema bancário regulado, dando mais liquidez, cumprimento de regulações e controle de riscos para o setor em ascensão. Para isso, porém, a regulação do setor precisará continuar avançando.

O Bank of America também destacou que outra área com potencial de crescimento é a de tokenização de depósitos bancários. Na prática, esses ativos devem começar a concorrer com as próprias stablecoins, já que os dois acabam exercendo funções semelhantes.

A visão do Bank of America é que um futuro mais plausível deve envolver a migração de transações com títulos de tesouro, ações, fundos de investimento e pagamentos transfronteiriços migrando para estruturas de blockchain nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, o banco ressalta que essa migração exigirá novas regras e uma melhoria da infraestrutura do mundo cripto. Do lado das instituições financeiras, será necessário desenvolver não apenas uma "fluência em blockchain", mas também uma postura favorável a experimentações com a tecnologia.

