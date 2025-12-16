Bancos estão migrando para 'futuro em blockchain', diz Bank of America

Editor do Future of Money
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17h47.
Os bancos devem entrar, em breve, em uma nova fase tecnológica, marcada pela migração para um "futuro em blockchain". É o que afirmou na última segunda-feira, 15, um relatório divulgado pelo Bank of America, uma das maiores instituições financeiras do mundo.
Segundo analistas do banco, o mercado financeiro está saindo da fase de "conversas" sobre o mundo cripto para a "implementação", um movimento que também está ocorrendo entre reguladores. O novo cenário abre margem para que bancos comecem a adotar mais intensamente a tecnologia.
O Bank of America acredita que novas regulações aprovadas e propostas ao longo de 2025 devem começar uma "transição de vários anos" que deve levar ativos do mundo real e pagamentos para o ambiente blockchain, com a tecnologia sendo cada vez mais incorporada.
Um dos passos essenciais nessa jornada deverá ser a incorporação das stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - em serviços de pagamento. Além disso, o banco destaca a tendência de expansão de serviços de custódia de criptomoedas por instituições financeiras.
A tendência, avalia o relatório, é que as atividades com criptomoedas sejam cada vez mais absorvidas pelo sistema bancário regulado, dando mais liquidez, cumprimento de regulações e controle de riscos para o setor em ascensão. Para isso, porém, a regulação do setor precisará continuar avançando.
O Bank of America também destacou que outra área com potencial de crescimento é a de tokenização de depósitos bancários. Na prática, esses ativos devem começar a concorrer com as próprias stablecoins, já que os dois acabam exercendo funções semelhantes.
A visão do Bank of America é que um futuro mais plausível deve envolver a migração de transações com títulos de tesouro, ações, fundos de investimento e pagamentos transfronteiriços migrando para estruturas de blockchain nos próximos anos.
Ao mesmo tempo, o banco ressalta que essa migração exigirá novas regras e uma melhoria da infraestrutura do mundo cripto. Do lado das instituições financeiras, será necessário desenvolver não apenas uma "fluência em blockchain", mas também uma postura favorável a experimentações com a tecnologia.
