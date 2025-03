Criptomoedas hoje: bitcoin é negociado "de lado" no aguardo por decisão do Fed sobre taxa de juros

Nesta segunda-feira, 17, o bitcoin se mantém próximo de US$ 83 mil, após uma queda expressiva na última semana que levou a criptomoeda abaixo de US$ 77 mil. Nas últimas 24 horas, o setor de ativos digitais movimentou cerca de US$ 72,5 bilhões, de acordo com dados do CoinMarketCap. Marcada pela reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), que define a taxa de juros dos Estados Unidos, a semana se inicia em compasso de espera para as criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 82.694, com queda de 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de 15,4% nos últimos 30 dias.

"Se o preço da principal criptomoeda do mercado continuar se desenvolvendo com força compradora, no curto prazo poderá buscar a resistência dos US$ 88.620 e se superada essa resistência, o próximo alvo de médio prazo está na região de liquidez dos US$ 94.840", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Caso o preço do bitcoin não supere as resistências acima citadas, o ativo poderá buscar os suportes de curto e médio prazo nas faixas de preços de US$ 79.700 e US$ 75.900", acrescentou.

Na próxima quarta-feira, 19, ocorre a reunião do FOMC, em que o Federal Reserve irá definir a taxa de juros dos Estados Unidos para o próximo mês. De acordo com a ferramenta Fed Watch Tool, a expectativa é de que não haja um corte desta vez. Além disso, preocupações com a política monetária sob o governo Trump ainda afetam o sentimento de investidores.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 32 pontos nesta segunda-feira, 17.

