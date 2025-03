Visão pró-cripto de Trump pode gerar 'crise financeira global', diz presidente do BC da França

François Villeroy, presidente do Banco Central da França e parte do conselho do Banco Central Europeu (BCE), afirmou no último sábado, 15, que a postura pró-criptomoedas do presidente Donald Trump pode desencadear uma "crise financeira global". Na visão do executivo, a aproximação entre Trump e o setor traz novos riscos para o mercado.

Em entrevista ao jornal La Tribune Dimanchei, Villeroy explicou que as ações recentes de Trump voltadas ao mercado cripto estão "plantando as sementes" de uma crise financeira. Ele acredita que o governo dos EUA está agindo de forma negligente na relação com o setor.

"Ao encorajar o uso de ativos digitais das finanças não-bancárias, o governo está plantando as sementes para problemas futuros", disse. Na visão de Villeroy, a crise começaria nos Estados Unidos, mas poderia rapidamente se espalhar para o resto do mundo.

O presidente do BC francês também criticou a estratégia macroeconômica atual do governo Trump, afirmando que o presidente vê a economia global como um "jogo de adição e subtração", em especial ao estabelecer tarifas contra seus parceiros comerciais. Nesse sentido, ele defendeu que a Europa precisa "fortalecer" a sua posição.

Villeroy indicou que uma expansão intensa da indústria de criptomoedas nos Estados Unidos, com pouca ou nenhuma supervisão dos reguladores do país, pode resultar em uma crise semelhante à de 2008, desencadeada pelas políticas de empréstimos descontroladas por bancos do país.

Riscos de Trump para o euro

Entretanto, outros nomes de peso da economia europeu apontaram outros riscos na aproximação entre Trump e cripto. Na última segunda-feira, 10, Pierre Gramegna, diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade, disse que essa união pode ameaçar a "soberania monetária" da União Europeia.

"A posição da administração dos Estados Unidos sobre criptomoedas em comparação com o governo passado mudou. A administração atual é favorável às criptomoedas e, especialmente às stablecoins pareadas ao dólar, o que pode levantar certas preocupações na Europa", comentou o oficial.

Para Gramegna, a nova postura do governo norte-americano deve intensificar projetos de uso do dólar em pagamentos por meio de criptomoedas, o que "poderia afetar a soberania monetária e a estabilidade financeira da Zona do Euro" ao reduzir o uso da moeda europeia em transações internacionais.

