Bitcoin hoje: criptomoeda está em “fase de consolidação”, mas cenário macro contribui para otimismo

Nesta sexta-feira, 16, o bitcoin segue negociado “de lado” após uma semana de resultados otimistas para a criptomoeda. Enquanto o apetite institucional segue aumentando, investidores ainda acumulam expectativas para uma nova máxima histórica, acima dos US$ 109 mil anteriores.

No momento, o bitcoin é negociado a US$ 103.645, com alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de 23,6%

“O bitcoin segue em fase de consolidação, operando em torno de US$ 103 mil e mantendo-se dentro de uma faixa estreita entre US$ 101.500 e US$ 105.000 nos últimos dias. Apesar da lateralização recente, o ativo acumula um avanço expressivo de 23,53% nos últimos 30 dias, refletindo um forte momentum de médio prazo”, disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

Segundo o executivo, o cenário macroeconômico está contribuindo para o otimismo. “A percepção de que os impactos das tarifas americanas foram limitados, somada a sinais de desaceleração da economia dos EUA, reforça apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve ainda este ano – um fator historicamente positivo para ativos de risco como o bitcoin”, disse.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância” nesta sexta-feira, 16, em 71 pontos.

“Do ponto de vista técnico, o RSI em 69,59 indica que o ativo se aproxima da zona de sobrecompra, sugerindo cautela para novas entradas longas no curto prazo. No entanto, o padrão atual de consolidação e a forte recuperação após as varreduras de liquidez na região de US$ 100.000-US$ 101.500 indicam que o caminho de menor resistência ainda pode ser para cima”, disse Guilherme Prado.

“Para quem busca oportunidades, o ideal seria observar potenciais entradas na zona de US$ 101.000-US$ 102.000, caso o preço retorne com força. Já operações próximas a US$ 104.000 devem ser tratadas com cautela, devido à alta pressão de liquidação nessa região”, acrescentou.

O que está acontecendo com o bitcoin?

“Uma análise do price action do bitcoin revela cenário de lateralização para a criptomoeda desde a última sexta-feira, 9, com fechamento diário acima da faixa de US$ 104 mil sendo principal gatilho técnico para potenciais retestes da máxima histórica”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“O sentimento institucional permanece positivo, com o JPMorgan prevendo maior valorização do bitcoin em comparação ao ouro para o segundo semestre de 2025, e empresas como eToro e Coinsilium Group adotando estratégias de tesouraria em bitcoin”, concluiu o analista à EXAME.