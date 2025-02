Criptomoedas hoje: bitcoin é negociado "de lado" após inflação maior que o esperado nos EUA

Nesta sexta-feira, 14, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil com pouca variação de preço. Nos últimos sete dias, a criptomoeda caiu 1% enquanto números de inflação mais altos do que o esperado geraram preocupação nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 96.603, com alta de 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

"O bitcoin provavelmente pode obter algum alívio no curto prazo, a julgar pelo indicador de inflação de alta frequência dos EUA pela truflação, que sugere um declínio significativo na inflação geral nos próximos meses", disse Andre Dragosch, chefe de pesquisa europeia da Bitwise, ao CoinDesk. O Índice de Inflação dos EUA da Truflação mostra atualmente 2,06%, indicando um declínio potencial.

Ao CoinDesk, Dragosch também observou a postura cautelosa do Federal Reserve, sugerindo que o banco central está muito ciente do que aconteceu na década de 1970, quando três ondas de inflação atingiram picos de 6,2%, 12% e 15%.

"O Fed tem medo do cenário de inflação da década de 1970, e é por isso que ele prefere uma abordagem mais cautelosa no momento e tem medo de cortar as taxas de forma muito agressiva", disse ele.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, saiu de "medo" para "neutro" em 48 pontos nesta sexta-feira, 14.

