Minerador de bitcoin ganha recompensa de R$ 1,7 milhão após registrar bloco sozinho na rede

Um minerador de bitcoin "ganhou na loteria" ao minerar um bloco sozinho e receber uma recompensa de 3,125 BTC, no valor de mais de US$ 300.000.

O bloco 883.181, minerado em 10 de fevereiro por um minerador listado como desconhecido, continha 3.071 transações e uma recompensa total de 3,125 BTC, de acordo com o explorador de blocos Bitcoin Mempool.space.

O minerador de bitcoin Marshall Long disse em um post no X, em 10 de fevereiro, que o minerador estava usando uma implementação do CKPOOL, mas disse que eles não “parecem ser do CKPOOL diretamente”. Ele especulou que o minerador sortudo poderia ter usado um Bitaxe.

Um Bitaxe é um dispositivo de mineração que pode ser usado para mineração solo ou em pools de mineração, onde os mineradores combinam seu poder computacional para aumentar as chances de resolver o bloco.

O hashrate do bitcoin está atualmente em 788,86M, uma queda de -0,81% em relação aos 795,29M em 9 de fevereiro, mas com um aumento de mais de 53% em relação a um ano atrás, de acordo com dados do rastreador de transações bitcoin YCharts.

Um hashrate mais alto exige que os mineradores usem mais poder computacional, o que aumenta os custos de energia e o tempo de verificação e transação, tornando desafiador para os mineradores solo validarem um bloco com sucesso.

Mineradores solo raramente resolvem blocos. Grandes empresas de mineração como Bit Digital, Riot Blockchain e Marathon Digital geralmente validam a maioria dos blocos, pois cada uma delas comanda enormes quantidades de poder de hash.

O white paper de Satoshi Nakamoto afirma que há um limite máximo de apenas 21 milhões de bitcoins disponíveis. De acordo com o Blockchain Council, mais de 19 milhões já foram concedidos a mineradores como recompensas de bloco até o momento.

Isso ocorre enquanto os mercados de criptomoedas continuam a se recuperar após uma queda temporária, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas sobre alumínio e aço no mais recente movimento de uma crescente guerra comercial nos EUA.

