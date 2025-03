Criptomoedas hoje: bitcoin teve onda de liquidações, mas ainda pode se recuperar, diz especialista

Nesta quinta-feira, 13, o bitcoin apresenta pouca variação de preço enquanto outras criptomoedas entre as maiores do mundo em valor de mercado chegam a disparar 6% e 12%. A principal criptomoeda enfrenta desafios para se manter acima dos US$ 82 mil, ponto de suporte importante de acordo com especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 82.218, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 8,4%.

“O bitcoin perdeu todos os níveis de suporte e agora é negociado acima de US$ 82 mil. É muito importante um fechamento acima de US$ 82.600, caso contrário, a criptomoeda pode cair para US$ 81.200. É importante que investidores olhem para esses níveis e caso o bitcoin consiga um fechamento acima de US$ 82.600, ele pode atingir os US$ 86.300”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“Por conta de todo esse movimento muito forte de queda, com uma onda de liquidações, é normal que o mercado precise de uns dias para se recuperar”

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 45 pontos.

Enquanto isso, outras criptomoedas apresentam alta significativa, como XRP e Stellar, que disparam 6% e 12%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

