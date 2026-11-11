Carteira Bitget registra salto de 7 vezes nos alertas de risco de phishing

A provedora de carteiras de criptomoedas Bitget Wallet disse nesta quarta-feira, 11, que estava ampliando a detecção de ameaças assistida por inteligência artificial (IA) depois que sua média semanal de solicitações de assinatura sinalizadas por possível phishing aumentou 7,4 vezes no terceiro trimestre de 2026.

A carteira sinalizou cerca de 37 mil dessas solicitações por semana no terceiro trimestre, ante 5 mil no segundo trimestre, segundo Alvin Kan, diretor de operações da Bitget Wallet.

“O aumento provavelmente reflete tanto uma maior atividade de ameaças quanto melhorias nas capacidades de detecção, embora os dados não permitam quantificar a contribuição de cada fator”, disse Kan à Cointelegraph.

A carteira introduziu a detecção de riscos assistida por IA no segundo trimestre, acrescentou.

Kan disse que a contagem incluía interações de assinatura sinalizadas, e não ataques únicos ou perdas financeiras confirmadas.

Ferramentas de verificação por IA

A Bitget Wallet disse que suas verificações de IA ampliadas examinam o código dos sites e os detalhes de registro dos domínios em busca de sinais de fraude. A carteira também simula transações para identificar permissões ocultas antes que os usuários assinem.

A Bitget Wallet também disse que a IA ajudou a identificar 90% dos domínios de risco recém-bloqueados em outubro, em comparação com 36% no segundo trimestre. Quase 70% dos domínios sinalizados pela IA naquele mês não tinham alertas correspondentes nos feeds externos de ameaças verificados pela empresa.

As descobertas ocorrem em meio à continuidade das ameaças de phishing contra usuários de criptomoedas. Em julho, um trader perdeu quase US$ 1 milhão após assinar uma aprovação maliciosa de token na Ethereum.

Uma investigação da Rapid7 em agosto revelou uma campanha de phishing que tinha como alvo 885 mil números de telefone e direcionava os destinatários a sites que se passavam por provedores de carteiras de criptomoedas.

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