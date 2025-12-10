Em véspera de decisão do Fed, recuo do bitcoin 'não está descartado'

Nesta terça-feira, 10, o mercado de criptomoedas aguarda a decisão monetária do Federal Reserve, que deve divulgar a nova taxa de juros dos Estados Unidos na próxima quarta-feira, 11. Embora a expectativa por um corte de juros seja grande, ainda há dúvida em relação ao posicionamento de Jerome Powell, presidente da autarquia.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 92.092, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de 13,5% nos últimos trinta dias.

"Os mercados globais operam com cautela nesta quarta-feira, às vésperas da decisão de juros do Federal Reserve. Embora o mercado atribua cerca de 89% de probabilidade a um corte de 25 pontos-base, permanece significativa incerteza quanto à trajetória dos juros em 2026. Nesse ambiente, o dólar recuou moderadamente e os rendimentos dos Treasuries se estabilizaram, movimento que tende a favorecer ativos de risco", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin apresenta uma expectativa de curto prazo neutra a levemente positiva. A fraqueza do dólar e a perspectiva de maior liquidez sustentam o apetite por criptoativos, podendo favorecer um avanço moderado ou, ao menos, apoiar um período de consolidação. No entanto, um recuo não está descartado, especialmente se Jerome Powell adotar um tom mais hawkish em seu discurso amanhã, o que poderia elevar a aversão ao risco e pressionar o bitcoin", acrescentou.