Criptomoedas hoje: bitcoin sobe para US$ 98 mil em meio a “tarifaço de Trump”

Nesta segunda-feira, 10, o bitcoin e algumas das principais criptomoedas iniciam a semana “no verde” após dias movimentados por anúncios de tarifas de Donald Trump contra outros países. Depois de tarifas contra China, Canadá e México, o novo presidente deve anunciar tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, além de taxas adicionais para metal.

Enquanto o anúncio contra Canadá, China e México trouxe pessimismo para o mercado de criptomoedas no início da semana passada, desta vez o setor de ativos digitais se mantém “firme”.

O bitcoin é cotado a US$ 98.311, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Podemos observar que o preço do bitcoin vem trabalhando, desde o dia 3 de fevereiro, em um canal paralelo de baixa com baixo volume”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Se houver rompimento do canal para cima com alto volume comprador, os próximos alvos que servirão como ponto de resistência para o preço da principal criptomoeda do mercado estão nas faixas de preços de US$ 102.200 e US$ 104.645. Os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 94.100 e US$ 87.500”, acrescentou.

“Tarifaço de Trump”

A mudança de postura do mercado com relação às tarifas de Trump pode ser justificada pelo pensamento que o novo presidente estaria utilizando táticas de negociação para acordos comerciais ao invés de sustentar suas tarifas agressivas. Essa ideia ganhou força quando Claudia Sheinbaum, presidente do México, anunciou um acordo de adiamento das tarifas por 30 dias.

De acordo com a QCP Capital, a estabilidade atual do mercado pode encorajar Trump a assumir uma postura mais dura. "Um ciclo de feedback está surgindo — o presidente Trump, altamente sensível às reações do mercado, está enfrentando um mercado cada vez mais chamando seu blefe. Isso pode encorajá-lo ainda mais, adicionando outra camada de volatilidade", disse a QCP em uma transmissão do Telegram.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok