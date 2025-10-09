Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda mantém viés positivo com euforia no setor de IA, aponta especialista

Maior criptomoeda do mundo teve correção após máximas consecutivas de preço, mas agora retorna para os US$ 123 mil e especialistas apontam manutenção de tendência positiva

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h17.

Nesta quinta-feira, 9, o bitcoin é negociado de volta aos US$ 123 mil após uma semana de "altos e baixos", com máximas históricas consecutivas seguidas de um movimento de correção. Ainda no início do mês de outubro, conhecido por ser historicamente positivo para o setor, a maior criptomoeda do mundo mantém tendência positiva, segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 123.264, com alta de quase 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula alta de 3,4%.

"Os mercados asiáticos avançaram com força, impulsionados pela euforia em torno do setor de inteligência artificial, ações de tecnologia como Nvidia e Apple puxaram o movimento, e estimativas de lucros para o setor foram revisadas para cima. No Japão, o Nikkei subiu 1,4%, e Taiwan bateu máxima com forte ingresso de capital estrangeiro. As ações chinesas também subiram com reabertura pós-feriado, apesar de novas restrições de exportação em terras raras", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O petróleo caiu com a notícia de um cessar-fogo parcial em Gaza, aliviando tensões geopolíticas. O dólar continuou forte, especialmente frente ao iene, enquanto o ouro permaneceu sustentado acima de US$ 4 mil, apoiado pelas expectativas de cortes de juros futuros e demanda por proteção. Já o bitcoin tem uma expectativa de curto prazo é neutra a levemente positiva. A força da narrativa ligada à inteligência artificial e o apetite por risco em tecnologia favorecem o bitcoin. Porém, o dólar forte e um movimento já precificado de expectativas de cortes limitam espaço para grandes ralis. O ativo pode oscilar entre US$ 119 mil e US$ 124 mil, com possibilidade de testar resistências superiores se houver catalisadores positivos", acrescentou.

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativosFinanças

