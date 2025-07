Bitcoin hoje: criptomoeda chega a US$ 110 mil, mas recua; entenda

O bitcoin é negociado levemente "no vermelho" após ter se aproximado do recorde mais uma vez. A maior criptomoeda do mundo, que chegou a ser negociada em US$ 110 mil nesta sexta-feira, 4, agora apresenta correção.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.877, com queda de 1,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

"Mercados globais operaram com leve retração em meio a um início de semana marcado pela cautela e menor liquidez devido ao feriado de Independência nos EUA, que deixou os mercados de Treasuries fechados. O dólar avançou frente a moedas como o iene e o franco suíço, apoiado pela busca defensiva por ativos de segurança. Ao mesmo tempo, as bolsas asiáticas oscilaram próximas da estabilidade, refletindo o equilíbrio entre a alta do ouro e do petróleo, diante das tensões geopolíticas latentes no Oriente Médio e da expectativa sobre dados econômicos dos EUA. Já o bitcoin avançou para os US$ 110 mil apoiado pelo ambiente macro favorável e pela expectativa de cortes de juros pelo Fed, mas recuou abaixo de US$ 108 mil", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Mercado cripto em junho

Um relatório da Binance Research revelou que o mercado cripto demonstrou sinais de resiliência em meio à tensão geopolítica e avanços regulatórios.

O estudo apontou que, apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que aumentaram a volatilidade dos mercados globais e impactaram diretamente o setor de criptoativos, o valor total de capitalização do mercado cripto registrou um leve crescimento de 2,62% em junho. O bitcoin chegou a cair mais de 11%, refletindo uma sensibilidade maior aos acontecimentos recentes do que o próprio mercado de ações, antes de se recuperar com o arrefecimento das tensões.

Ainda segundo os especialistas de research da Binance, o apetite do mercado público por ativos digitais está em expansão, embora com desempenho misto entre os diferentes segmentos. Investidores que estão entrando agora no ciclo têm, pela primeira vez, contato com narrativas de criptoativos em ações listadas.

Eles ainda afirmam que estratégias tradicionais de tesouraria com bitcoin continuam mais resilientes, enquanto emissores de stablecoins e empresas de negociação têm mostrado força relativa. Em contrapartida, mineradoras e companhias de hardware ainda operam abaixo de seus picos, evidenciando que, embora as narrativas ajudem no curto prazo, a criação de valor real exige modelos de negócios sustentáveis.