Investidor que guardava bitcoin em barra de ouro há 13 anos revela lucro de R$ 50 milhões

Um investidor misterioso com o pseudônimo John Galt chamou a atenção do mercado cripto recentemente após revelar que mantinha bitcoins guardados em uma barra de ouro há 13 anos. Agora, ele decidiu transferir os ativos e conta com um lucro milionário.

Galt falou sobre o caso em uma publicação em um fórum online. O investidor explicou que adquiriu a barra de ouro em 2012, e que, na verdade, a barra é falsa. Vendida pela empresa Casascius, ela é uma barra de metal sólida revestida de ouro que não é mais vendida desde 2013.

À época, o bitcoin tinha pouco valor, e a ideia de usar uma falsa barra de ouro era exatamente de associar a criptomoeda ao luxo e à riqueza. As barras eram vendidas com um código que permitia acessar e transferir 100 unidades de bitcoin para uma carteira digital.

Entretanto, o investidor decidiu manter os ativos guardados durante todos esses anos. Ele destacou que, na época em que comprou a barra, a criptomoeda valia cerca de US$ 500 por unidade. Atualmente, ela é avaliada em quase US$ 110 mil por unidade, resultando em uma valorização expressiva.

"Quando o bitcoin superou os US$ 10 mil há alguns anos, eu comecei a ficar realmente nervoso. Quer dizer, imagina ter uma coisa guardada que vale mais de US$ 1 milhão? Era muita pressão. Mas eu decidi não resgatar as unidades", comentou o investidor.

Ele explicou que via mais valor nos bitcoins presos na barra de ouro do que circulando normalmente no ambiente digital. Galt disse que chegou a tentar vender a barra algumas vezes ou trocá-la por um item de valor equivalente, mas não confiou em nenhum dos compradores potenciais.

"Agora que as unidades valem mais de US$ 10 milhões, eu sabia que não poderia continuar deixando elas paradas aqui. Então sim, apesar de estar meio inseguro, eu finalmente as resgatei", revelou. Segundo o investidor, a operação ocorreu no dia 13 de maio.

Galt não indicou que pretende vender as unidades de bitcoin tão cedo. Por isso, o lucro milionário com o investimento ainda é potencial. Estimativas apontam que 10 mil unidades da criptomoeda seguem sem resgate de compradores dos itens vendidos pela Casascius.

