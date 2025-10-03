Bitcoin inicia "Uptober" ultrapassando US$ 120 mil e pode ter nova máxima, segundo especialista

(Reprodução/Reprodução)
Editora do Future of Money
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10h42.
Nesta sexta-feira, 3, o bitcoin ultrapassou os US$ 120 mil, voltando a se aproximar de sua última máxima histórica, em US$ 124 mil. Com otimismo renovado no mercado, a maior criptomoeda do mundo pode voltar a bater recordes de preço, segundo especialistas.
No momento, o bitcoin é cotado a US$ 120.528, com alta de quase 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de quase 10%.
"O bitcoin rompeu a barreira psicológica dos US$ 120 mil, confirmando a força compradora que vem marcando o início de outubro. Vale lembrar que este mês, conhecido no mercado como 'Uptober', historicamente costuma ser bastante positivo para as criptos — especialmente para o bitcoin. E com apenas três dias do mês, o movimento já indica que podemos ter surpresas ainda maiores", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.
"Em um cenário otimista, não seria exagero projetar o bitcoin buscando novas máximas históricas ainda em outubro. Se o ritmo atual de valorização se mantiver, é plausível ver o ativo mirando a região dos US$ 130 mil nas próximas semanas. Do ponto de vista técnico, as próximas resistências relevantes estão em US$ 121.5 mil, seguidas por US$ 124 mil e US$ 127 mil. Uma quebra consistente desses níveis aumentaria as chances de o mercado acelerar rumo ao patamar histórico. O cenário segue apoiado tanto pelo fluxo institucional quanto por uma combinação de fatores macroeconômicos e narrativas positivas no setor", acrescentou.
