'Temporada de feriados' na Ásia e paralisação nos EUA trazem incerteza para o bitcoin em outubro

A empresa de pesquisa K33 divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o bitcoin pode ter dificuldades neste ano para confirmar a sua tendência histórica de valorização em outubro. O motivo é a elevada incerteza macroeconômica global e um mercado menos aquecido nas próximas semanas.

Em primeiro lugar, a empresa ressalta que a Ásia entre na sua "temporada de feriados", com diversas economias importantes da região entrando em períodos de feriados que costumam se estender por uma semana inteira. É o caso da China e da Coreia do Sul, países importantes para criptomoedas.

Historicamente, o peso do mercado asiático para o desempenho do bitcoin e outras criptomoedas em outubro é baixo exatamente por essa especificidade. A tendência é que o início do mês seja de baixa atividade na região e com uma liquidez reduzida, algo ruim para os ativos digitais.

"O bitcoin geralmente fica na lateralidade no início de outubro devido à temporada de feriados na Ásia", comentou a K33. Além disso, a empresa não descarta quedas no preço devido à alta volatilidade da criptomoeda nesse período, outro resultado da liquidez limitada.

Entretanto, outro elemento importante torna esse quadro ainda mais complexo para a criptomoeda. Os Estados Unidos começaram o mês de outubro com uma paralisação governamental, conhecida como "shutdown", que ainda não possui uma perspectiva de resolução no curto prazo.

A K33 acredita que uma paralisação prolongada geraria uma incerteza no mercado que levaria investidores a segurar seu capital, reduzindo ainda mais a liquidez global. O cenário dos Estados Unidos é uma novidade para o mercado, em oposição aos tradicionais feriados na Ásia.

Por isso, a empresa de pesquisas afirma que o tão esperado "Uptober" - uma tendência histórica de alta das criptomoedas no mês de outubro - pode ser menor que o normal ou, até, não acontecer. A K33 também espera um comportamento "errático" das criptomoedas nas próximas semanas.

A tendência para o bitcoin, na visão da empresa, é a consolidação de preço. Ou seja, a criptomoeda pode até ter altas ou quedas mais significativas, mas tende a retornar para uma faixa de preço entre os US$ 110 mil e os US$ 120 mil, repetindo um comportamento dos últimos meses.

