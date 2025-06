XChat: Elon Musk anuncia novo sistema de mensagens do X com criptografia 'estilo bitcoin'

O bilionário Elon Musk anunciou no último domingo, 1º, o lançamento do XChat, novo serviço de troca de mensagens do X, antigo Twitter. O empresário revelou que a novidade deve ser liberada para todos os usuários da rede social ao longo da semana e chamou a atenção ao afirmar que o projeto conta com uma tecnologia no "estilo" do bitcoin.

Em uma publicação na própria rede social, Musk disse que o novo chat "está sendo lançado com criptografia, mensagens que desaparecem e a capacidade de enviar qualquer tipo de arquivo. Além disso, contará com chamadas de áudio e vídeo".

Ele informou ainda que o projeto foi construído a partir da linguagem de programação Rust e que conta com uma arquitetura "totalmente nova" e uma criptografia "estilo bitcoin". Entretanto, essa última afirmação gerou dúvidas e curiosidade na comunidade de criptomoedas.

Ian Miers, que é professor da Universidade de Maryland, contestou a afirmação de Musk: "Sério, o que seria uma criptografia estilo bitcoin? O bitcoin usa principalmente um sistema de assinaturas digitais, não criptografia".

Para o especialista, a descrição do bilionário não faria muito sentido, já que a tecnologia blockchain por trás do bitcoin não criptografa informações para deixá-las ocultas para outros usuários. Pelo contrário, o sistema de assinaturas digitais torna informações em blockchain públicas e transparentes, registradas na rede.

"Isso é como dizer que decidimos usar água para lançar nossos foguetes, já que a Nasa usa hidrogênio e oxigênio [como combustíveis]", comentou Miers. Por outro lado, outros usuários da rede social compartilharam suas próprias especulações sobre a afirmação de Musk.

Wei Dai, que trabalha na equipe de pesquisa da empresa de investimentos em cripto 1kx, acredita que uma "explicação plausível" passa pela própria definição do bitcoin apresentada pelo seu misterioso criador, Satoshi Nakamoto. Ao lançar o projeto, ele se referiu à tecnologia como um "sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa".

Aproximando o conceito de “pessoa-para-pessoa” (peer-to-peer) com a lógica de “ponta-a-ponta” (end-to-end) comum de sistemas de mensagens instantâneas, Dai acredita que Musk fez a comparação com o bitcoin para se referir a uma criptografia de ponta a ponta.

Nesse caso, o XChat não deve trazer grandes novidades em relação a apps de mensagens como WhatsApp e o Telegram, que já usam esse sistema. Além disso, não há indicativos de que ele vai usar a tecnologia blockchain, como é o caso do próprio bitcoin.

Antes de comprar o Twitter em 2022, Elon Musk chegou a cogitar usar a tecnologia blockchain na rede social como uma forma de reduzir o número de bots e contas falsas.

Entretanto, ele chegou à conclusão de que adotar a tecnologia "não é possível, pois os requisitos de largura de banda e latência não podem ser suportados por uma rede usuário a usuário, a menos que esses ‘usuários’ sejam absolutamente gigantescos, anulando assim o propósito de uma rede descentralizada".

