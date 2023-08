Bitcoin fecha julho em queda e chega a US$ 28 mil: o que está acontecendo?

O bitcoin, fechou o mês de julho com queda de aproximadamente 5,5%, segundo dados do CoinMarketCap. A onda de otimismo gerada pelo ETF da BlackRock e a decisão judicial favorável para a Ripple nos EUA não foi duradoura e novos acontecimentos negativos voltam a afetar o mercado, que perde mais de US$ 16 bilhões em capitalização.

Bitcoin hoje

Cotado a US$ 28.822, o bitcoin caiu 1,78% nas últimas 24 horas e é cotado abaixo de US$ 29 mil pela segunda vez nos últimos 30 dias.

Enquanto o banco central norte-americano anunciou que deve elevar a taxa de juros do país mais uma vez e que sua decisão em setembro será baseada nos indicadores econômicos divulgados até lá, um ataque hacker preocupa investidores.

Ataque hacker rouba US$ 47 milhões

No último domingo, 30, um hacker roubou US$ 47 milhões a partir de uma falha de linguagem de programação na Curve Finance, a segunda maior corretora descentralizada de criptomoedas.

Nas últimas 24 horas, o token CRV, da Curve Finance, apresenta queda de 3,14%, mas acumula perdas de mais de 16% nos últimos 7 dias, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A Curve Finance roda os seus contratos inteligentes na Ethereum. Pensando nisso, o ether, criptomoeda nativa da rede e segunda maior do mundo, é cotado no momento a US$ 1.832, com queda de 1,7% nas últimas 24 horas.

Outras criptomoedas também apresentam queda no mesmo período:

• Cardano (ADA): - 2,47%

• Solana (SOL): - 4,22%

• Polygon (MATIC): - 2,54%

• Polkadot (DOT): - 0,98%

• Avalanche (AVAX): - 2,24%

